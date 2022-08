Die 3 besten Motorradstrecken in Vietnam

Werbung

Vietnam ist bekannt für seine vielfältige Kultur und gutes Essen, aber auch für seinen chaotischen Verkehr und die vielen Mopeds und Motorräder. Es ist auch ein Land mit wunderschöner Natur, und da lohnt sich eine Reise mit dem Motorrad für einen erfahrenen Biker wirklich. Lesen Sie hier über die 3 schönsten Motorradrouten in Vietnam und wie Sie ein Visum für Vietnam beantragen.

Der Verkehr in Vietnam kann sehr chaotisch sein, daher ist es ratsam, die großen Städte mit dem Motorrad zu meiden oder sich nur dorthin zu wagen, wenn man ein erfahrener Motorradfahrer ist. Aber natürlich muss man sich nicht nur in den Städten aufhalten, sondern auch in die umliegenden Gebiete fahren und die Natur erkunden. Hier lernen Sie das wahre Vietnam und seine faszinierenden Landschaften kennen.

Diese Route befindet sich im Norden Vietnams und ist eine Rundreise von etwa 400 km, die in der Stadt Ha Giang beginnt und endet. Für diese Tour sollte man sich am besten 4 oder 5 Tage Zeit nehmen, und sie ist für erfahrene Motorradfahrer geeignet, da die Straßen eng und kurvenreich sind. Sie durchqueren die wunderschönen felsigen Berge, die im Kontrast zu den vielen Grünflächen, Kalksteinformationen, kleinen Flüssen, Bergpässen, Tälern und Reisfeldern stehen. Es ist unberührte Natur und wunderschön anzusehen. Sie können die vielen Aussichtspunkte auf dem Weg genießen, die lokalen Märkte besuchen und die lokale Kultur kennenlernen. Die "normale" Route ist: von Ha Giang nach Yen Minh, dann nach Dong Van, dann nach Meo Vac und dann zurück nach Ha Giang. Von Yen Minh aus können Sie einen kleinen Abstecher zum "vietnamesischen Nordpol" machen, dem nördlichsten Punkt Vietnams, Lung Cu, nahe der Grenze zu China. Obwohl es im Norden nicht sehr touristisch ist, ist die Straße (QL4C) in gutem Zustand und mit dem Motorrad befahrbar.

Der Hai Van Pass (Hué - Hoi An)

Dies ist eine Route zwischen den Städten Hué und Hoi An. Die gesamte Strecke ist etwa 150 km lang, aber der Teil, der Hai Van Pass" genannt wird, ist eine kürzere Strecke in der Nähe von Da Nang. Der Name bedeutet wörtlich übersetzt "Ozeanwolkenpass" und ist ein etwa 21 km langer, atemberaubender Bergpass. Sie fahren entlang des Annamitengebirges und am Ende des Passes kommen Sie ans Meer. Aufgrund des Klimaunterschieds ist es oft neblig, was ein schönes Bild ergibt, aber auch sehr gefährlich sein kann. Es ist eine Strecke mit vielen Haarnadelkurven, die eine gute Herausforderung für erfahrene Motorradfahrer darstellt.