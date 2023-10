Prost, Mahlzeit - wo alle Wege zum Wein führen!

Die Sonne zeigt an diesem vorletzten Septemberwochenende noch einmal ihre volle Kraft. Zum Glück sitzen wir auf E-Bikes, den sogenannten „Holzeseln“, auf denen wir uns langsam ansteigenden Feldwegen zwischen den Rieden die Langenloiser Weinberge hinaufschlängeln. Das macht das Strampeln einigermaßen erträglich - und unser Guide Michael die Zähne lang. Denn der Weg ist das Ziel und das klingt mit einem schmackhaften Picknick mitten in den Weinbergen vielversprechend. Seit drei Jahren bietet das Langenloiser Unternehmen „WinEcycle Tours“ diese perfekte Kombination aus Erkundungstour, Weinverkostung und Naturerlebnis an. Die Touren werden in verschiedenster Form und Länge angeboten: Das breite Spektrum reicht von der Rieden- über die Genuss- bis hin zur Individualtour. Ab 65 Euro ist man dabei. „Manche kommen sogar öfters, weil es ihnen so gut gefallen hat, da muss man natürlich die individuellen Bedürfnisse mehr berücksichtigen, damit sich nichts wiederholt“, erzählt Michael. Räder und Ausrüstung kann man sich bequem vor Ort ausborgen. Eine Anmeldung wird empfohlen.

Mit den sogenannten ,,Holzeseln" geht es in mitten in die Weinberge. Foto: Christian Feigl

Ein Picknick mitten in den Weinbergen

Am Ziel angelangt, erwartet uns bereits der Berger Toni, ein Langenloiser Original. In bester Laune und mit flotten Sprüchen werden die ersten Flaschen zwischen den Rebstöcken des Weinguts Jurtschitsch verkostet. Der Ausblick – einfach traumhaft: Unter dem blauen, wolkenlosen Himmel präsentiert sich die schier endlose Weite des Kamptals, mit dem Fluss im Zentrum und der Weinstadt Langenlois als dominierende Ortschaft. Liegestühle laden zum Träumen und Abschalten ein.

Toni Berger, ein Tourguide wie aus dem Bilderbuch. Mit Charme, Fachwissen und dem entsprechenden Mundwerk. Foto: Christian Feigl

Wäre da nicht der Berger Toni, der augenblicklich mit einer zünftigen Brettljause um die Ecke biegt. „Wir müssen ja für die entsprechende Unterlage sorgen“, meint er laut lachend und erzählt uns stolz, dass das Gemüse aus Mamas Garten und die Aufstriche vom Langenloiser Bauernmarkt kommen. Und ergänzt: „Es ist pervers, aber seit ich hier als Tourguide tätig bin und mit dem Rad die Gäste begleite, habe ich schon zehn Kilo zugenommen.“ Sein Satz beweist, dass hier am Weinberg Kulinarik und Genuss die dominierenden Elemente sind. Zum Abschied gibt’s noch eine besondere Nachspeise, für die die Region bekannt ist: köstliche Mohnzuzler, nicht von der Mama, sondern ebenfalls vom Bauernmarkt!

Starwinzerin und Haubenpionier machen gemeinsame Sache

Gestärkt geht es weiter in die nur einen Steinwurf entfernte nächste Ortschaft nach Zöbing: Dort treffen wir Winzerin Barbara Öhlzelt und ihren Mann Karl Schwillinsky direkt beim Weingut. Die beiden stehen für die perfekte Symbiose von Weingenuss und Kulinarik: Sie, die für ihre genialen Rieslinge bekannte Weinmacherin, und er, die Kochlegende des Kamptals, der hier vor zwanzig Jahren die Haubenküche salonfähig machte und dabei einst im kleinen Plank am Kamp tausend Kilo Miesmuscheln pro Jahr verkochte.

Barbara Öhlzelt und Karl Schwillinksy, im Bild mit Autor Christian Feigl, wissen ihre Gäste zu verwöhnen. Foto: Christian Feigl

Gestartet wird dennoch völlig untypisch, mit einem „kleinen Schwarzen“. Und untypisch ist auch eine weitere Materie, der sich die Winzerin verschrieben hat: Denn sie ist neben ihren Weinen vor allem für den Verjus bekannt, den Saft unreifer Trauben der Sorten Zweigelt oder Grüner Veltliner. Wo wieder ihr Gatte ins Spiel kommt: „Ich habe als Koch bei Hans Haas im Münchner Tantris seinerzeit Verjus als Zutat beim Kochen kennen- und schätzen gelernt und bin mit der Idee auf Barbara zugekommen.“ Kein leichtes Unterfangen, wie man sich vorstellen kann. „Mein Vater war sehr skeptisch und im Ort haben sie auch alle verwundert geschaut, als wir schon im August mit den Trauben am Traktor herumgefahren sind“, erinnern sich die beiden an die härteren Anfangsjahre.

Doch der Erfolg gibt ihnen mittlerweile Recht. Der Verjus ist zu einer wichtigen Absatzquelle geworden. Ob für Salatdressings, zum Einlegen von Gemüse, für Fonds oder zum Aufgießen von Fisch- und Fleischgerichten: Überall, wo auch sonst Wein, Essig oder Zitronen zum Einsatz kommen, kann der Verjus verwendet werden. „Der saure Traubensaft enthält keinen Alkohol, ist histaminfrei und eignet sich daher auch für Allergiker“, erklärt Barbara Öhlzelt. Und so ist der saure Traubensaft, den es in drei Ausbaustufen gibt, aufgespritzt mit Soda oder Mineral auch hervorragend als Durstlöscher geeignet. Wie toll es schmeckt, wenn Verjus in der Küche eingesetzt wird, das beweist uns Haubenkoch Karl Schwillinsky, als er ein Huhn im Verjus-Safterl serviert: Eine Sauce, ganz fein im Geschmack mit nicht übertriebener Säure, die sich geschmacklich perfekt ans Hühnerfleisch anpasst.

Wer sich hier den Genüssen in all ihren Facetten hingeben möchte, der kann das auch gerne als Gast im Rahmen der Aktion „Zu Tisch im Weingut“ tun. Dies ist eine außergewöhnliche Weinkost im kleinen Rahmen, begleitet von fünf saisonalen Gängen, zubereitet von Karl Schwillinsky. Produkte aus der Region, Weine von Barbara Öhlzelt und genügend Zeit, um über Wein oder Küche zu plaudern und sich Tipps zu holen. Je nach Wetterlage nimmt der Gast an der Tafel im Garten oder im sehr gemütlichen alten Presshaus Platz. Die Winzerin sitzt bei Tisch und erklärt die Charakteristik ihrer Weine. Nach der Verkostung gibt es die Möglichkeit, mit dem Koch über das Menü zu plaudern und sich eventuell den einen oder anderen wertvollen Küchentipp zu holen. Doch beim Reservieren für 2024 gilt es, schnell zu sein. Denn Termine und Plätze gelten als so rar, dass sie regelmäßig rasch ausgebucht sind.

Am Weinweg bleibt keine Kehle trocken

Wer die Weinwelt des Kamptals hingegen ein wenig gemütlicher erkunden möchte, der kann dies gerne im Rahmen einer Wanderung am Langenloiser Weinweg machen. Der ist eine einzige Erfolgsgeschichte, die sich heuer zum zehnten Mal jährt und bietet eine sechs Kilometer lange Wanderung durch die besten Langenloiser Rieden voller Weinwissen, herrlicher Ausblicke und wundersamer Objekte. „Der Weinweg ist unsere Hauptattraktion“, freut sich Wolfgang Schwarz als Geschäftsführer des Ursinhauses über den nach wie vor ungebrochenen Zulauf. Damit die Kehle nicht trocken bleibt, dafür sorgen drei Weinsafes, die sich im Rahmen der Route in alten Weingartenhütten befinden und mit einem Schlüssel öffnen lassen, den es im Package um 25 Euro samt Riedel-Glas und praktischer Umhängetasche zu erwerben gibt. 1.500 solcher Sets werden pro Jahr verkauft. Gut gekühlt, stehen hier drei Weine von Topwinzern der Region zum Verkosten bereit. Zum Hauptansturm wie am Wochenende oder bei der Weinlese schenken zusätzlich Winzer bei der „Weingartenschank“ aus.

Start des Weinwegs ist beim Ursinhaus, der örtlichen Gebietsvinothek. Die ersten zweieinhalb Kilometer geht es zwischen den Weingärten sanft, aber stetig bergauf, ehe der erste Weingartensafe erreicht wird. Sektmacherin Eva Steininger wartet bereits bestens gelaunt mit ihrem Fachwissen und reichlich Proben auf uns. Der Schaumwein ist das große Steckenpferd im Betrieb des Familienweinguts, 40 Prozent nimmt er bereits in der Produktion ein und 16 verschiedene Sorten gibt es mittlerweile im Angebot. Die Palette reicht vom Sekt des Grünen Veltliner bis hin zum Perlwein vom Zweigelt. „1989 haben wir mit der Versektung der sorten- und jahrgangsreinen typischen Kamptaler Rebsorten begonnen. Wobei unser Erfolgsgeheimnis auf zwei Faktoren beruht: Zum einen die hohe Qualität der Sektgrundweine und zum anderen die behutsame zweite Gärung in der Flasche“, plaudert die Winzerin, die mit ihrem Mann Peter insgesamt 65 Hektar bewirtschaftet, aus der Schule.

Direkt am Weinweg liegt auch die ganzjährige geöffnete „Loisium WeinWelt“: Während oberhalb der Erde das futuristisch anmutende Eingangsgebäude, das von US-Architekt Steven Hall entworfen und vor 20 Jahren gebaut wurde, hell in der Sonne glänzt, öffnet sich einige Meter darunter ein 1,5 Kilometer langes magisches Kellerlabyrinth mit faszinierenden Stationen. Eine entsprechende Überbekleidung ist auch im Sommer empfehlenswert, da es unter Erde konstant 14 Grad hat. Die Erwachsenen werden mit Audio-App und Guide auf der spannenden Kellertour begleitet. Die Kleinen erleben in der Zwischenzeit Abenteuer mit den Kellermäusen Frida und Fridolin. Und als krönender Abschluss wartet auf die Gäste in der riesigen Vinothek das eine oder andere Gläschen Wein oder Saft.

Besonderes Augenmerk in der Region wird auch auf die Bewirtschaftung nach Demeter-Regeln, die nach biodynamischen Richtlinien funktionieren, gelegt: Egal ob im Nikolaihof in Mautern, in der Weinbeisserei der Hager-Brüder bei Langenlois oder im Geyerhof in Furth: Überall steht beim Arbeiten das nachhaltige Zusammenspiel von Mensch, Tier und Natur im Mittelpunkt. Keine Chemie, keine Tricks. Selbstverständlich auch bei der Weinproduktion, wie Christine Saahs, die Grande Dame des Nikolaihofs, bei einer Führung stolz erzählt: „Wir haben in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts damit begonnen, sind damals belächelt und als Spinner abgestempelt worden, doch der Erfolg gab und gibt uns Recht.“ Stolz erzählt sie vom 19 Jahre alten Riesling, der erstmals 100 Punkte in der Parker-Weinbibel erhielt. Ein Wein, der kaum noch zu erwerben ist und wenn dann nur zu horrenden Preisen. Ab 10.000 Euro wird die Flasche gehandelt. „Ein paar haben wir uns noch selbst gesichert“, so die Chefin, die auch für ihre Kochbücher bekannt ist, mit dem passenden Schmunzeln.

Das Essen steht dem Trinken um nichts nach

Bei all der Trinkerei darf natürlich auch nicht auf ein vernünftiges und vor allem dazu passendes Essen verzichtet werden. Bestens bedient sind Feinschmecker da etwa im Landgasthaus Essl in Rossatz, das mit dem Auto in knapp zwanzig Minuten zu erreichen ist. Der „Top Wirt des Jahres 2023“ der Niederösterreichischen Wirtshauskultur Philipp Essl hat 2005 den Betrieb seiner Eltern übernommen und mittlerweile die dritte Haube erkocht. Gerichte wie marinierte Rote Rübe, 2erlei vom Biosaibling, Wildfang Zander mit Brandteig Gnocchi, Beluga Linsen, Bio Mangold und Kürbis, Zwiebelrostbraten als rosa Beiried vom NÖ-Jungrind und knusprig gebackene Ox-Schlepp-Praline mit Röstzwiebelcreme, Speck-Rahm-Fisolen und Erdäpfelschnitte, gefüllte Erdäpfel-Roulade mit glasierten Eierschwammerl, mariniertem Romanesco, rahmigen Spaghetti-Kürbis und Schnittlauch-Öl sowie Wachau-Gateau, der eigenen Interpretation der Wachauertorte mit karamellisierter Haselnuss, Milchschokolade und Wachauer Marille, lassen einem den Mund alleine schon beim Lesen der Karte wässrig werden, das Essen selbst wird zum einzigartigen Geschmackserlebnis. „Wir verstehen die Niederösterreichische Wirtshausküche als Kulturgut, das gehegt und gepflegt, dem aber auch ein Schuss Kreativität und Moderne eingehaucht werden darf. Essen muss Spaß machen – und zwar mit allen Sinnen“, sagt der Patron über seine Küche.

Gut speisen lässt es sich auch in Kirchberg am Wagram, wo sich in der Gebietsvinothek „Weritas“ das gleichnamige Top-Restaurant befindet. Hier haben die Verantwortlichen aktuell eine ganz besondere Mission: Dem Roten Veltliner zur Renaissance zu verhelfen. Ein Roter, der eigentlich ein Weißer ist – eine der ältesten am Wagram kultivierten Rebsorten. Einer, der das Comeback dieser Rebsorte vorantreibt, ist Winzer Franz Sauerstingl. Er schwärmt: „Ein kraftvoller Wein, der im Bukett Anklänge von Dörrobst, Karamell und Honig zeigt. In der Reife wird er sehr harmonisch.“ Der einem aber bei der Bewirtschaftung alles abverlangt: „Die Traube ist eine richtige Diva. Man muss ihr sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken!“

Traumhafte Suiten warten im Weinhotel Malat auf die Gäste. Foto: Christian Feigl

Wer gut trinkt und isst, der muss bekanntlich auch gut schlafen können oder im Idealfall alles in einem kombinieren. Beste Gelegenheit dazu gibt es im Weingut Malat in Furth, das südlich von Krems liegt. Mit tollem Blick auf das Stift Göttweig, das auf einer Erhebung zwischen den Weingärten imposant hervorragt. Aus dem ehemaligen Vierkanthof entstanden vor elf Jahren neun Suiten und ein Apartment. In einem Stil moderner Architektur, mit heimischen Materialien gefühlvoll kombiniert. Alle Zimmer sind großräumig, südseitige ausgerichtet und verfügen über Balkon oder Terrasse. Die große Panoramatüren sorgen für ein luxuriöses Raumgefühl.

Ein Grieche auf fremden Pfaden

Angeboten wird hier nur Frühstück, das in seinen Speisevariationen, zubereitet von Wilma Malat, der „guten Seele“ des Hauses, einzigartig ist. Neben herkömmlichen Eigerichten gibt es etwa kleine Schnittlauchbrote mit Radieschen, Ziegenkäsescheiben auf Rucola oder frische, gedünstete Eierschwammerl mit Gemüse, um nur eine kleine Auswahl der vielen eigens komponierten Kreationen zu nennen. Ein Plattenspieler, auf dem die Gäste selbst Musik auflegen dürfen, sorgt für eine angenehme, eigene und besondere Atmosphäre. Einer, den man nicht hier, sondern eher in einem Luxus-Ressort auf einer griechischen Insel vermuten würde, ist Alexis Tsibidis.

Den Salzburger mit griechischen Wurzeln und seinem markanten Dutt und stets freundlicher Ausstrahlung hat seine Freundschaft mit Michael Malat, dem Sohn des Hauses, nach Niederösterreich geführt. „Gekommen, um zu bleiben“, wie er es betont. Denn Alexis gehört seit der Geburtsstunde des Hotels zum Team und hat als Sommelier nicht nur das passende Weinwissen für die Gäste parat, sondern kennt als passionierter Rennradfahrer, der 10.000 Kilometer am Sattel im Jahr zurücklegt, auch sämtliche Strecken in der Umgebung. Die er, falls es seine Zeit erlaubt, auch gerne mit den Gästen abfährt. Im Haus Malat besonders praktisch: Der Belohnungsschluck danach liegt auf Fußdistanz, eine Brücke über die Straße geleitet den Gast sogar direkt vom Hotel ins Weingut.

Im Krems- und Kamptal führen eben alle Wege zum Wein.

Wichtige Adressen

WinEcycle: Kornplatz 7, 3550 Langenlois, 0664/4622944, www.winecycletours.com

Loisium: Loisium Allee 2, 3550 Langenlois, 02734/77100, www.loisium.com

Weingut Barbara Öhlzelt: Eichelbergstraße 32, 3562 Zöbing, 02734/4857, www.weinberggeiss.at

Weingut Steininger: Walterstraße 2, 3550 Langenlois, 02734/23720, www.weingut-steininger.at

Geyerhof: Ortsstraße 1, 3511 Furth bei Göttweig, 02739/2259, www.geyerhoft.at

Nikolaihof: Nikolaigasse 3, 3512 Mautern, 02732/82901, www.nikolaihof.at

Weinbeisserei: Altweg 5, 3562 Mollands, 0664/5218599, www.weinbeisserei-hager.com

Landgasthaus Essl: Rührsdorf 17, 3602 Rossatz, 02714/6384, www.landgasthaus-essl.at

Veritas: Marktpl. 44, 3470 Kirchberg am Wagram, 0676/4513002, www.weritas.at

Malat Weingut und Hotel: Hafnerstraße 12, 3511 Furth bei Göttweig, 02732/82934, www.malat.at