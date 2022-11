Nah am See - fern vom Alltag…

Werbung

Von Mai bis Oktober erlebt man im Süden Kärntens Urlaubsmomente der Extraklasse und gibt sich voll und ganz dem Charme am Wörthersee hin . Insbesondre das Hotel Parks entlang des Südüfers des Sees bietet die ideale Location, um den Sommerurlaub bestens zu genießen. Das Hotel überzeugt mit großer Sonnenterrasse, einem Seezugang und Indoor-Wellnessbereich Groß und Klein und lässt auch im, erst heuer eröffneten, Wirtshaus ZMAYER keine Gaumenfreuden für seine Gäste aus.

Foto: Hotel Parks

Ganz besonders im Sommer verwandelt sich der kleine Ort Velden am Wörthersee in einen Urlaubs-Hotspot und fern vom Alltag bietet sich das Hotel Parks mit seiner Lage, nur wenige Schritte vom Ortszentrum entfernt, optimal zum Relaxen und Genießen in der heißen Jahreszeit an. Die einzelnen Zimmerkategorien bieten entweder See- oder Parkblick und reichen vom klassischen Doppelzimmer über Suiten mit dem nötigen Platz für die gesamte Familie.

Foto: Hotel Parks

Mit einem ausgiebigen Langschläfer-Frühstück mit warmen Eiergerichten, frisch gepressten Säften und zahlreichen Leckereien werden alle Gäste schon frühmorgens verwöhnt und können so bestens in einen Tag am See starten. Die heuer eröffnete ROYZ’N’HARRYZ Bar und das Wirtshaus ZMAYER ergänzen das Hotel Parks bestens und lassen alle Alltagssorgen verfliegen.

Foto: Hotel Parks

Auf der Sonnenterrasse des Wirtshauses werden die Gäste mit klassischen Kärntner Schmankerl ganz neu interpretiert, verwöhnt, und genießen einen Abend voller „simply good times“. Vom lokal gefangenen Wörthersee-Zander, über das vegetarische Kichererbsencurry und sündhafte leckere Desserts wird sicherlich ein jeder Essensliebhaber fündig.

Foto: Hotel Parks

Die überaus tolle Lage des Hotels und das angenehme Klima am Wörthersee stellen beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Sommerurlaub dar. Zahlreiche Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten befinden sich fast direkt vor der Hoteltür und lassen den Urlaub zu etwas ganz Besonderem werden. Von der gemütlichen Wörthersee-Schifffahrt, über rasante Wasserskiabenteuer und eindrucksvolle Radtouren um den gesamten See erlebt man einen Ort, der vielseitiger gar nicht sein könnte.

Foto: Hotel Parks

Alle Badenixen und Wassermänner kommen sicherlich beim direkten Seezugang auf ihre Kosten und entspannen anschließend auf der Sonnenterrasse mit bestem Blick auf den See und die umliegende Region. Auch bei Schlechtwetter eröffnen der Indoor-Pool und zahlreiche SPA-Treatments, wie die Sauna, das Dampfbad oder die Infrarotkabine tolle Möglichkeiten, die Tage im Hotel Parks zu genießen.

Foto: Hotel Parks

Ganz unter dem Motto „Ankommen und wohlfühlen“ begrüßt das Hotel Parks Gäste aller Altersklassen und bietet den idealen Mix aus klassischem Seehotel gepaart mit feinster Kulinarik und zahlreichen Aktivitätsmöglichkeiten in Velden am Wörthersee. Also bis bald. Im Hotel Parks.