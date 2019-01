Mit dem Auto kommt man gar nicht hin. Zumindest nicht im Winter. „Da wird die Forststraße zur Skipiste“, steht auf der Homepage. Und dann? „Fahren wir mit dem Skidoo“, meint Veronika Wagner-Pesendorfer. Und ihre Gäste? Die kommen mit dem Sessellift. Oder mit der Pistenraupe. Oder gleich mit Schneeschuhen.

Gemütlich statt rustikal: Sitzecke auf der Stadleralm. | Lux

„Bei uns“, sagt die Besitzerin von Niederösterreichs erster Genießeralmhütte, „bei uns kann man tatsächlich was genießen.“ Das Alleinsein zum Beispiel. „Unsere Hütte steht ja nicht in einem Almdorf. Und unsere Hütte kann man auch alleine mieten.“ Als Selbstversorger sozusagen. Mit dem Kachelofen in der Stube und dem Holzherd in der Küche. Und, „die haben wir im Herbst dazugebaut“, der Sauna direkt in der Hütte.

120 Quadratmeter, drei Schlafzimmer und bis zu zwölf Betten hat die vor 15 Jahren neu gebaute Hütte. „Wir haben“, erzählt Veronika Wagner-Pesendorfer, die mit ihrem Mann ein Architekturbüro in Wien und in Annaberg betreibt, „schon seit 1999 gedacht, es wäre schön, wenn wir dort eine Hütte hätten zum Übernachten.“ Dort, auf „ihrer“ Alm, „gab’s, als ich ein kleines Kind war, eine windschiefe Bretterbude“.

Badezimmer auf der Stadleralm | Pesendorfer

Jetzt gibt’s, in der Genießervariante, Frühstück inklusive, das, wenn es die Zeit und der Schnee erlauben, in der Früh und im Korb persönlich geliefert wird. „Das ist schon aufwändig“, gibt die Hüttenbesitzerin zu. Und denkt schon ans Frühjahr. „Als Nächstes brauchen wir eine Außendusche. Und im dritten Raum brauchen wir noch Einbaumöbel. Dafür hab’ ich schon das Holz liegen …“

Noch mehr (Winter-)Hütten in Niederösterreich

Neben NÖs erster Genießeralmhütte („das ist ja auch eine Auszeichnung“) auf der Stadleralm (www.urlaubambauernhof.at) locken noch andere Hütten in den Schnee.

Annaberg: die Anna-Alm am Hennesteck auf 1.300 Metern Seehöhe, mit Speckjause und Panoramastüberl

Gemeindealpe: das Balzplatzerl an der Mittelstation, mit Sonnenterrasse und Burger-Karte, oder das Terzerhaus direkt unterm Gipfel, mit Komfortlager

Mönichkirchen: der Berggasthof auf der Schwaig, mit Kaminfeuer und Almhütten nebenbei

Puchberg am Schneeberg: die Edelweißhütte am Fadensattel, mit Blick bis zum Neusiedler See, oder das Almreserlhaus zehn Minuten weiter

Rax: das Waxriegelhaus mit hauseigenem Bier und 94-jähriger Geschichte.

