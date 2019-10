Amsterdam, Athen, Barcelona, Berlin, Brüssel, Budapest, Florenz, Hamburg, Kopenhagen, Lissabon, London, Madrid, Mailand, München, Paris, Prag, Rom, Stockholm, Venedig, Warschau, Wien und Zürich. Ermittelt wurden die Kosten für den Transfer mit Airport-Express-Verbindungen einerseits und öffentlichen Verkehrsmitteln andererseits.

Londoner Flughäfen am teuersten

Als teuerstes Pflaster stellten sich drei der vier Londoner Flughäfen heraus – hier zahlt man am meisten für die Fahrt ins Zentrum", fasst ÖAMTC-Touristikerin Maria Renner zusammen. "Vorher informieren lohnt sich in jedem Fall. Viele Verbindungen kann man bereits im Voraus buchen – und dabei lässt sich viel sparen." Die Expertin des Mobilitätsclubs hat die Ergebnisse im Detail:

Airport-Express (mit Zug oder Bus): "Diese Schnell-Verbindungen gibt es an den meisten Flughäfen – mit dem Vorteil, meist ohne Umsteigen und damit schneller ans Ziel zu kommen", sagt Renner. Die Preise variieren stark: Von 1,10 Euro mit dem Express-Bus ("easybus") von London Gatwick bis hin zu ca. 28 Euro mit dem Express-Zug von London Heathrow oder Stockholm Arlanda. Bucht man allerdings die Fahrt ab Heathrow rechtzeitig vorab übers Internet, reduziert sich der Preis um knapp die Hälfte.

Ähnlich verhält es sich mit den viel beworbenen, vermeintlich sehr günstigen Express-Verbindungen von "easybus" oder "Flixbus" (z.B. für London Gatwick oder Mailand Malpensa) – ein Schnäppchen ergattert man nur bei rechtzeitiger Buchung vorab. "Es gibt allerdings keine Informationen darüber, wie lang im Voraus gebucht werden muss, damit man den günstigsten Tarif erhält – das ist u.a. von der jeweiligen Nachfrage abhängig", fügt die Expertin an. Keine Express-Verbindungen werden an den Flughäfen in Athen, Hamburg, Kopenhagen, Warschau und Zürich angeboten.

Öffentlicher Nahverkehr: "Meist deutlich günstigster fährt man mit den Öffis in die City", weiß die ÖAMTC-Expertin. "Dafür muss aber oft auch mehr Zeit eingeplant werden, und eventuell sind mehr Zwischenstopps und Umsteigen erforderlich." Doch auch hier gibt es Preisunterschiede: Am teuersten schneiden im Vergleich die Öffis in London ab: Für die "normale" Zugfahrt von London Stansted in die Innenstadt werden 22 Euro fällig und von Heathrow immerhin noch rund 12 Euro. "Hier bringt eine vorzeitige Buchung über das Internet große Kostenersparnisse – vor Ort kann der Preis erheblich höher sein", rät Renner. Die günstigsten Öffi-Verbindungen vom Flughafen in die Innenstadt gibt es in Florenz und Madrid (1,50 Euro) sowie in Lissabon und Warschau (beide unter 2 Euro). Auch die Berliner Innenstadt erreicht man günstig für 2,80 Euro pro Ticket.

Wien im Mittelfeld

Wien liegt im Vergleich zu den getesteten Städten in allen Kategorien im guten Mittelfeld: Für die schnelle Verbindung des City Airport Train zahlt man 11 Euro, für die reguläre Zugverbindung vier Euro. Manche Städte bieten auch "Mobilitätspakete" für Kurzreisen an: So kann man mit dem Touristen-Ticket der Athena Card drei Tage lang für 22 Euro mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Athens unterwegs sein, die Fahrt vom und zum Flughafen ist inklusive. Ähnlich ist es mit dem Amsterdam Travel Ticket – das kostet für drei Tage 28 Euro.