Von Bach bis Jam: Sommerakademie in und rund um den Semmering

Werbung

Alles neu ist heuer nicht, bei Österreichs renommiertester Uni in Sachen Musik (und darstellender Kunst, kurz: mdw). Die zieht seit mittlerweile 31 Jahren allsommerlich aufs „Land“. Und quartiert sich am, in und rund um den Semmering ein. Mit Kursen, mit Konzerten, mit Lehrenden, mit Lernenden aus aller Welt und – auch das schon seit 17 Jahren – mit ihrem künstlerischen Leiter Johannes Meissl.

Aber: Immer wieder neu ist sie schon, die internationale Sommerakademie, kurz: isa. Denn: „Das gehört quasi zur DNA“, meint Johannes Meissl. Und hat „always anew“ auch gleich als Motto für die 32. Sommerakademie ausgegeben.

„Bei uns nimmt man vieles auf und zieht aufgeladen wieder von dannen“: isa-Leiter Johannes Meissl. Foto: Sabine Hauswirth

Die ist heuer ein paar Tage kürzer und „konzentrierter“. Die bespielt heuer „fast eine Woche lang“ das legendäre Südbahnhotel am Semmering (das gerade erst seinen 140. Geburtstag gefeiert hat). Die hat heuer ein paar neue Schwerpunkte, wie die Popularmusik „mit einer Serie von Jam-Sessions“ (die erste gleich am 20. August im Reichenauer Schloss) oder die „musikalische Landpartie auf Schienen“, bei der die Höllentalbahn einen Nachmittag lang mit Stationenkonzerten für alle und von allen unterwegs ist (am 27. August). Und die hat heuer erstmals einen Kompositionsauftrag vergeben („das wäre schön, wenn wir das etablieren könnten“), und zwar an den heimischen Komponisten Matthias Kranebitter („das wird sicher superspannend“ – live und im Stream am 27. August).

Knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die Meisterkurse der isa angemeldet, die von knapp 70 Musikerinnen und Musikern geleitet werden. Konzertiert wird von 17. bis 28. August 35 Mal vom Reichenauer Gerhardt hof über das Badener Congress Casino („wo wir seit zwei Jahren endlich wieder mit Orchester spielen können“) bis zum Wiener Museumsquartier. Und vom „Erdbeben“ (so das Eröffnungs-Schauspiel mit Musik von George Tabori) bis zu den Preisträger(innen)konzerten. „Es lohnt sich, überall hinzugehen“, schwärmt Meissl.

Und der künstlerische Leiter selbst, der auch Vizerektor der Musik-Uni und zweiter Geiger eines der anerkanntesten Streichquartette des Landes ist? Ist bei der Abschlussmatinée der isa 2022 zu hören. Denn: „Nicht spielen geht gar nicht!“

www.isa-music.org