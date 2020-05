Dieser Weg wird kein leichter sein. „Für uns ist es jedoch genau der Richtige. Die Übernahme des geschichtsträchtigen Gasthofs ‚Am Wasserwerk‘ war wohl überlegt. Trotz der herausfordernden Zeiten rund um die Verbreitung von ‚COVID-19‘ setzen wir in unserer Region ein Zeichen, das Hoffnung geben soll“, sagt Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfeggers Raxalpen Resort.

Ein Weg mit Hürden ist der Familie Scharfegger nicht fremd. Seit mittlerweile 50 Jahren sorgen sie für touristische Akzente in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Der Anfang dieser Erfolgsgeschichte führt ins Jahr 1970 als Fritz und Grete Scharfegger von der Steiermark nach Reichenau übersiedelten. Nach der Übernahme des Kaiserhofs in Prein wurde das Kultlokal Preiner Stadl errichtet. Im Laufe der Zeit gesellten sich das Vier-Sterne-Hotel Raxalpenhof, die Rax-Seilbahn (inklusive Talstation Buffet), der Raxalm Berggasthof, das Ottohaus, das Café-Restaurant Reichenau sowie das Raxalpen Tourismus-Incomingbüro hinzu.

Scharfegger: „Die aktuelle Krise hat unseren Betrieben sowie dem gesamten Tourismus in Österreich massiv zugesetzt. Den Kopf stecken wir aber nicht in den Sand. Wir sind seit 50 Jahren kreative Kämpfer rund um das Kulinarik-, Kultur-, Erholungs- und Eventangebot in der Kultur- und Naturgemeinde Reichenau. Es gibt nur den Weg nach vorne und der Weiterentwicklung.“

Müllers Wanderlust beginnt „Am Wasserwerk“

Der Langasthof in Kaiserbrunn ist seit vielen Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel. Seit drei Jahren ist der Gasthof geschlossen, tausende Besucherinnen und Besucher stehen vor verschlossenen Türen. Die Kritik wurde immer größer: „Für unsere Region war dieser Zustand nicht mehr hinnehmbar, es musste eine Lösung gefunden werden. Nach intensiven und sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Magistrat 31, Quellschutz der Stadt Wien, ging es sehr schnell. Der neue Standort ‚Am Wasserwerk‘ war geboren“, freut sich Scharfegger.

Regionale Küchenschmankerln, Eis und hausgemachte Mehlspeisen aus der hauseigenen Konditorei in Reichenau laden zu einem kulinarischen Erlebnis vor oder nach der Wanderung durch das mächtige Höllental ein. „Wir wollen diesen historischen Standort für unsere Besucherinnen und Besucher mit neuem Schwung weiterführen. Seit dem 1. Mai bieten wir kleine Speisen an, der reguläre Betrieb startet ab 15. Mai“, sagt Scharfegger. Beeindruckend und sehr zum Empfehlen ist eine Führung durch das Wasserleitungsmuseum direkt neben dem neuen Gastronomieerlebnis „Am Wasserwerk“.

Ausflug mit Qualitäts- und Genussgarantie

In der Biedermeierzeit war das Gebiet rund um die Kaiserbrunnquelle sehr beliebt. Zwischen 1869 und 1873 wurde hier die 1. Wiener Hochquellenwasserleitung errichtet und versorgt seit mehr als 145 Jahren die Stadt Wien mit frischem Quellwasser. Entlang des schönsten Abschnittes wurde der 1. Wiener Wasserleitungsweg gebaut. Ein 3,7 Kilometer langer Weg durch das wildromantische Tal, mit unendlichen Plätzen zum Kraft tanken und fantastischen Ausblicken auf das Wasser, die Rax und den Schneeberg. Zurecht wurde das malerische Höllental als NÖ Landessieger ins Finale der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ nominiert.

„Viele Wege führen nach Kaiserbrunn: Öffentlich sind wir über den Retter-Linienbus erreichbar, aber auch mit dem Fahrrad, dem Motorrad oder dem Auto kommt man direkt über die B27 zu uns. Zahlreiche Parkplätze sind am Einstieg zum Wasserleitungsweg in Hirschwang ebenso wie direkt ‚Am Wasserwerk‘ vorhanden“, schildert Scharfegger die gute Erreichbarkeit des beliebten Ortes.

Mehr Infos zu „Am Wasserwerk“ auch unter: https://www.raxalpe.com/de/am-wasserwerk