Kurz notiert Schaugärten im Bezirk Scheibbs öffnen ihre Gartentüren

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Landesrat Martin Eichtinger lädt zu den „Natur im Garten“- Schaugartentagen. Foto: Josef Bollwein

A m 14. und 15. Mai öffnen 93 Schaugärten in NÖ ihre Gartentore, darunter auch das Kräuterkraftwerk in Steinakirchen (Anmeldungen unter 0664 430 26 30) und der Kräutergarten Kanlehen in Göstling (0664/73048325).