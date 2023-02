Verkehrsverzögerungen am Wochenende vorprogammiert

Werbung

Ab kommenden Samstag starten die Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark sowie in den deutschen Bundesländern Bayern und Saarland in die Semesterferien. Auch in Teilen der Niederlande, der Slowakei sowie der Tschechischen Republik beginnen schulfreie Tage. „Zurück auf die Schulbank“ heißt es ab Montag im Burgenland, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Sachsen-Anhalt und Thüringen, genauso wie in Teilen der Tschechischen Republik.

Die längsten Staus im Zuge des Urlauberschichtwechsel erwarten die ARBÖ Verkehrsexperten auch diesmal wieder sowohl am Samstag, als auch der Sonntag. Daher müsse man auf folgenden Straßen mit Verzögerungen rechnen:

In Vorarlberg:

Rheintalautobahn (A14) im Großraum Bludenz

Silvretta Straße (L188) vor der Autobahnabfahrt Bludenz/Montafon

Arlbergschnellstraß (S16) zwischen Braz und dem Arlbergtunnel



In Tirol:

Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Fernpass Straße (B179) abschnittweise im gesamten Verlauf

Zillertal Straße (B169)

die Reschenstraße (B180)



In Salzburg:

Tauernautobahn (A10) im Bereich zwischen Salzburg/Süd und dem Knoten Salzburg

der Gasteiner Straße (B167)

Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Saalfelden

Pinzgauer Straße (B311) zwischen Zell am See und Schwarzach im Pongau

Bundelandübergreifend muss auch dieses Wochenende wieder mit Blockabfertigungen vor zahlreichen Tunneln gerechnet werden.

Auch der Opernball wird das Seinige zur Stauwoche beitragen

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause heißt es am Donnerstag, den 16.02.2023 wieder „Alles Walzer“, wenn sich die Reichen und Schönen am Wiener Opernball, dem „Ball der Bälle“ amüsieren. Rechnen Sie hier bitte mit großräumigen Sperren rund um die Wiener Staatsoper. Ebenfalls haben sich wieder etwaige Demonstrationen angekündigt.

Red Bull Salzburg sorgt für volles Stadion und Straßen

Ebenfalls am Donnerstag „steigt“ Red Bull Salzburg das erste Mal im Jahr 2023 in das „europäische Fußballgeschäft“ ein. Ab 18:45 Uhr gastiert die Associazione Sportiva Roma im Rahmen des Hinspiels der Play-Offs in der Europa League in der Red Bull Arena in Salzburg. Rund 29.250 Fans werden im ausverkauften Stadion erwartet. Viele der Anhänger werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher erwarten die Verkehrsexperten des ARBÖ lange Verzögerungen. Die Parkplätze rund um das Stadion werden erfahrungsgemäß sehr schnell voll sein. Als Stellplatz-Alternative bieten sich das Parkhaus beim Designer-Outlet Center und die Parkplätze am Messegelände an.