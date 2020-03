Kampanien ist eine Region im Südwesten Italiens, die für ihre historischen römischen Ruinen und die spektakuläre Küste bekannt ist. Die Hauptstadt Neapel liegt eindrucksvoll zwischen dem berühmten grauen Kegel des Vesuvs und dem tiefblauen Wasser des Golfs von Neapel. Weiter im Süden an der Amalfiküste (dieses Gebiet zählt zu den schönsten Landschaften Italiens) schmiegen sich in Ortschaften wie Amalfi oder Ravello pastellfarbene Häuser an die Steilküste.

All das werden wir besuchen. Höhepunkte der Reise sind sicherlich auch Pompeij, der Vulkan Vesuv und (optional) die Insel Capri.