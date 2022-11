Biosphärenpark Wienerwald – Lebensraum und Erholungsgebiet  

Werbung

Der Lebensraum Wienerwald oder, anders ausgedrückt, der Biosphärenpark Wienerwald vereint viele einzigartige Besonderheiten innerhalb der Grenze sowie im Umfeld der Millionenstadt Wien – eine weltweit wohl einzigartige Situation! Dem geschuldet ist auch die noch immer hervorragende Luftqualität dieser Metropole, ist der Wienerwald doch gleichsam die Lunge Wiens. In den meisten Fällen steht zudem noch der Wind günstig und die Frischluft wird von Westen her in die Stadt geweht.

Der Biosphärenpark Wienerwald geht auf eine gemeinsame Initiative Niederösterreichs und der Stadt Wien zurück. Dabei haben sich 51 niederösterreichische Gemeinden und 7 Wiener Bezirke zu diesem einzigartigen Projekt zusammengeschlossen. Der Biosphärenpark reicht von Greifenstein an der Donau im Norden bis St. Veit an der Triesting im Süden und vom Wiener Bezirk Döbling im Osten bis nach Gstettl bei Hainfeld im Westen. Das Gebiet umspannt eine Fläche von 105.645 Hektar und wird von rund 860.000 Menschen bewohnt. Erst 2005 wurde der Wienerwald von der UNESCO mit dem Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet. Ein Biosphärenpark sieht sich besonders den Themen der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Bereiche Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kulturelles.

Das Biosphärenpark-Konzept verbindet sowohl Schutz als auch Nutzung der Landschaft und bindet dabei so sanft wie möglich den Menschen mit ein – ein ideales Instrument für Kulturlandschaften mit hohen Naturwerten. Ziel ist es laut Eigendefinition des Biosphärenparks, die Natur zu schützen, wo Lebensräume und Arten diesen Schutz brauchen, und gleichzeitig die Region zu einer Lebensregion für verantwortungsvolles Wirtschaften und Handeln zu entwickeln. Der Schutz von Ökosystemen und Landschaften, die Erhaltung biologischer und kultureller Vielfalt sowie der Erhalt von genetischen Ressourcen stehen dabei in vorderster Reihe. Das Konzept basiert auf einer gezielten Zonierung des Lebensraumes und umfasst Entwicklungszonen (64%), Pflegezonen (31%) sowie das Herzstück des Biosphärenparks: die streng geschützten Kernzonen (5%).

Das typische Bild des Wienerwaldes ist meist von sanften, bewaldeten Hügeln geprägt. Gebildet werden diese mehrheitlich durch die Sandsteine und mergeligen Gesteine der Flyschzone und die Kalksteine der Nördlichen Kalkalpen. Untergeordnet finden sich auch noch unzählige Gesteinsarten der Klippenzone, die zum Teil schroffe Erhebungen und steile Wände innerhalb des Biosphärenparks bilden. Man kann also, wenn man so will, im Wienerwald auf 250 Millionen Jahren Erdgeschichte wandern. Wenn man weiß, wo man suchen muss, lassen sich dabei wunderbare Fossilien finden, die belegen, dass es sich beim Untergrund um einstigen Meeresboden handelt. Die Flyschgesteine wurden als Tiefseegesteine in tausenden Metern Tiefe abgelagert, wohingegen die kalkigen Gesteine der Alpen marine Ablagerungen aus einigen hundert Metern Meerestiefe des einstigen Tethys-Meeres darstellen.

Meine Heimat, der Wienerwald

Ich persönlich liebe den Wienerwald für seine Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Ich hoffe, unsere Kinder werden es einmal zu schätzen wissen, wo sie hier aufwachsen durften. Was will man mehr: Vor der Tür erstreckt sich wunderbarer Wald, soweit das Auge reicht, und in 10 Minuten ist man in Wien! Beste Luftqualität trifft hier auf bestes Wasser aus der Wiener Hochquellenwasserleitung. Das ist Luxus pur – wenn man auf anderes verzichtet, denn billig lebt es sich hier nicht! Daher wird dieses Gebiet im Umfeld der Großstadt oft auch als Speckgürtel Wiens bezeichnet. Liebenswerte Freunde von mir meinen wohlwollend, ich passe perfekt in den Wienerwald. Immerhin haben sich in früheren Zeiten die Postreiter und Kutschenbesatzungen vor Fahrten in den Wienerwald und weiter über den Riederberg stets gefürchtet, weil dem Wienerwald nachgesagt wurde, es würden sich dort schaurige Gestalten und räuberische Falotten herumtreiben. Ich überlasse es Ihrer geschätzten Meinung, ob das heute anders ist – oder vielleicht doch nicht? (Vorsicht, Ironie!)

Besonders reizvoll finde ich eine Wanderung über den Troppberg, die beste Bernsteinfundstelle Österreichs (geschützt!) zum Naturpark Purkersdorf samt Wildschweinen. Dabei kann man einen wahren kulinarischen Marathon bewältigen – von der Laabacher Schenke über die Hochram-Alpe bis hin zum Nikodemus in Purkersdorf. Wenn Sie Glück haben, können Sie dort ein paar legendäre Geschichten über österreichische Popgrößen vom selbst schon legendären Nikodemus-Patron und Besitzer „Niki“ Neunteufel aufschnappen oder ein von ihm organisiertes Konzert am Purkersdorfer Hauptplatz genießen. Ambros und Co. lassen grüßen! Apropos Marathon: Wem diese Distanzen zu kurz sind, der möge sich auf en Jakobsweg begeben. Auch dieser verläuft durch meine Heimat Gablitz und führt sogar unweit meines Hauses vorbei. – Ob mir das etwas sagen will?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Wanderungen oder der Kulinarik im Biosphärenpark Wienerwald. Ich kann Ihnen übrigens nicht garantieren, dass Sie sich nicht in den Wienerwald verlieben und danach gar nicht mehr so gerne woanders leben wollen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.bpww.at/de

https://www.outdooractive.com/de/pilgerwege/gablitz/pilgerwege-in-gablitz/4541888/

https://www.nikodemus.at/