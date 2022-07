Der Amethyst: Von Amethyst Welt bis Volksglaube

Werbung

An der Grenze vom Weinviertel zum Waldviertel, am Ostabhang des Manhartsberges, verbirgt sich ein wahres Kleinod für Erdwissenschafter, Mineralogen, aber auch für Mineralien-Fans: die Amethyst Welt Maissau. Ihr Herzstück bildet die größte freigelegte Amethystader der Welt. Dieses faszinierende „Schmuckstück“ gibt Einblick in die Entstehung und Bildung solcher Mineralienadern. Dabei wirkt der formschöne wie auch farblich ansprechende violette Amethyst natürlich doppelt anziehend. Der Name Amethyst – aus dem Griechischen stammend, der Wortbedeutung nach „dem Rausche entgegenwirkend“ – sollte also der Wirkung des Weines entgegenwirken – leider ist da nichts dran!

Beim Amethyst handelt es sich um eine violette Variante des Quarzes. Die Farbe kann dabei von zartrosa bis dunkelviolett alle Facetten aufweisen. Wunderbare Stücke haben auch wir am Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt. Drunter befinden sich mächtige Drusen und Gänge von Amethyst sowie Schmuckobjekte wie Zepter oder Schatullen. Die chemische Formel des Amethysts variiert je nach Farbe mit SiO 2 (Al, Fe, Ca Mg, Li, Na). Amethyst ist ein Schmuckstein, wird also zu Schmuck wie Ringen oder Ketten verarbeitet und gerne auch als Edelstein bezeichnet.

Als solcher muss er per Definition eine Mohshärte von >7 aufweisen und transparent sein. Transparent bedeutet in diesem Zusammenhang durchsichtig bis durscheinend. Quarz und Amethyst weisen eben diesen Härtegrad auf und können somit Glas ritzen. Vorsicht ist geboten bei der Kombination Amethyst + Fensterglas + Kind. Aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich sagen: Ja, es stimmt, Amethyst ritzt Glas!

Die Amethyst Welt Maissau zeigt aber nicht nur diese Amethystader, vielmehr handelt es sich dabei um das größte Amethyst-Vorkommen Europas. Der Maissauer Amethyst ist ein sogenannter Bänder- oder Gang-Amethyst. Ein Bänderamethyst zeigt eine wunderbare farbliche Zonierung von hellen und dunklen Bändern. Insgesamt gibt es nur etwa zwanzig Regionen weltweit, die Bänderamethyste guter Qualität hervorbringen; das unvergleichliche Violett des Amethysts findet man nur in den allerwenigsten Vorkommen, so wie hier in Maissau.

Auf dem großen Areal der Amethyst Welt stellen das Schatzgräberfeld wie auch die neu errichtete Goldwaschanlage weitere Highlights insbesondere für Familien dar. Große und kleine Besucher der Amethyst Welt können hier beim Schürfen und Goldwaschen selbst ihr Glück versuchen. Im angrenzenden Edelsteinhaus kann man weiter in die faszinierende Welt der Edelsteine eintauchen.

Der Amethyst im Wasserglas

Gerade im Mineraliengeschäft kursieren natürlich auch immer wieder Fälschungen, da damit gutes Geld zu verdienen ist. Hierbei wird die Farbe des Ursprungs-Amethysts durch Temperatur oder Radioaktivität verändert. Das vorsichtige Erhitzen des Amethysts auf bis zu 470°C zur Farbveränderung wird auch als Brennen bezeichnet. Dabei werden helle Farbe und ein fleckiges Erscheinungsbild in ein dunkleres und einheitlicheres Violett umgewandelt.

Auch ist es mittlerweile möglich, künstliche Amethyste zu züchten. Mittels Hydrothermalverfahren könne Kristalle auf künstliche Weise schnell hergestellt werden, sind dabei lupenrein und farblich einheitlich. Die Echtheit von Mineralien und Edelsteinen kann im Übrigen hier bei uns am Edelsteininstitut des Naturhistorischen Museums in Wien unter der Leitung von Dr. Vera Hammer bestimmt werden.

Oftmals höre ich auch vom Amethyst im Wasserglas oder Wasserkrug. Gleich vorweg: Es gibt nicht einen einzigen Nachweis für auch nur irgendeine Wirkung auf den Menschen durch Amethysten im Wasser. Es ist komplett irrational und reine Geschäftemacherei, leichtgläubigen Leuten so etwas einzureden – meist verbunden mit einem umfangreichen Warenkorb und einer saftigen Rechnung, vorrangig im Internet. Dort wird ohne den geringsten Nachweis versprochen, dass der Amethyst im Wasser Bluthochdruck und Migräne beeinflussen, ja sogar heilen könnte. Derartige Behauptungen bleiben leider ungestraft.

Amethyst oder auch Quarz mit Härte 7 bräuchte Jahrtausende, um irgendetwas an das Wasser abzugeben – das geht sich in einem Menschenleben eher selten aus! Falls Sie ein Stückchen Amethyst bewusst verschlucken, wovon ich übrigens dringen abrate, wird er Sie im gleichen Zustand verlassen, wie er Ihren Körper betreten hat: makellos und ohne den geringsten Wirkungseinfluss. Zudem wird den Leuten weisgemacht, das Trinkwasser würde durch Beigabe von Amethyst schadstofffrei werden. Da kann man sich aber wirklich nur noch an den Kopf greifen! Bitte kurz nachdenken, bevor Sie womöglich so etwas kaufen sollten!

Auch würde dieses oder jenes Mineral schwingen und das Wasser damit auch in Schwingung versetzen. Seien Sie versichert: Nichts schwingt, außer wenn die Erde bebt. Wenn Sie den Amethyst jedoch aus rein optischen Gründen und weil es Sie erfreut in den Wasserkrug legen, bin ich voll dafür! Das wird Ihnen mit Sicherheit mehr bringen als das Wunschdenken an mehr Vitalität durch einen Stein.

Gesteine und Mineralien oder dar Abbau solcher Stoffe können durchaus Wirkung auf den Menschen haben, nur ist diese meist nicht positiv: Im Granit- und Gneis-Hochland des Mühlviertels misst man an manchen Orten eine erhöhte Konzentration von Radon, einem geruchlosen und radioaktiven Gas, das beim Zerfall von kristallinen Gesteinen wie Granit (mit Uran/Thorium) entsteht. Radon und dessen Zerfallsprodukte können dann natürlich in manchen Fällen zu Lungenkrebs führen. Ich würde mir ja auch nicht strahlende Uranblende um den Hals hängen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Amethyst Welt Maissau, schauen Sie sich das an und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.amethystwelt.at/

https://www.maissau.at/

https://www.nhm-wien.ac.at/forschung/mineralogie__petrographie/staatliches_edelsteininstitut

https://www.nhm-wien.ac.at/fuehrungen__aktivitaeten/kinder__familien/stationsuebersicht/station_1_amethystgeode