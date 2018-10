Die zauberhaftesten Disney- und Märchen-Veranstaltungen.

Den Alltag vergessen und sich in wundervolle Welten träumen; das ist mit der diesjährigen „Disney in Concert“-Reihe möglich. Nach dem Erfolg mit über 100.000 Gästen im vergangenen Jahr haben Disney-Fans nun die Möglichkeit, eine komplett neue Show in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besuchen.

Unter dem Motto „Wonderful Worlds“ dürfen die Zuschauer in die schönsten musikalischen Filmwelten der Disney-Meisterwerke eintauchen und die Starsolisten um Annett Louisan, Ivy Quainoo, Mark Seibert, Alexander Klaws, Sabrina Weckerlin, Anton Zetterholm, und Elisabeth Hübert zusammen mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Wilhelm Keitel auf der großen Bühne live erleben. Jan Köppen führt als Moderator durch den Abend.

Unser Song Contest-Teilnehmer Cesár Sampson wird bei der neuen Show „Wonderful Worlds“ der „Disney in Concert“-Reihe auf der Bühne stehen und ergänzt die bisherigen Starsolisten um Annett Louisan, Ivy Quainoo, Mark Seibert uvw. In Österreich ist der Run auf die Tickets so groß, dass eine weitere Show in Wien in den Verkauf gegangen ist.