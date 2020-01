Die Arbeitsgemeinschaft der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs vermeldet für die Saison 2020 zwei neue Mitgliedsbetriebe: „Neben der World of STYX konnte auch die Erlebniswelt Mendlingtal die Qualitätsanforderungen erfüllen. Wir freuen uns sehr über den Zuwachs und bieten in der kommenden Saison eine einzigartige Mischung an Ausflugszielen, die von unseren Gästen besonders wertgeschätzt wird“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Davon überzeugen können sich aktuell die Besucherinnen und Besucher der Ferien-Messe-Wien. „Auf unserem Messestand B1205 in der Halle B präsentieren wir bis 19. Jänner 2020 unsere Neuigkeiten für die kommende Ausflugssaison. Einer besonders starken Nachfrage erfreut sich unsere neu gestaltete Mobilitätskarte“, ergänzt Gruber-Jansen. Die kompakt und übersichtlich aufbereitete Landkarte umfasst nicht nur alle Top-Ausflugsziele Niederösterreichs, sondern bietet mit den schönsten Bahn- und Radrouten sowie Schiffsanlegestellen zu den einzelnen Destinationen einen besonderen Mehrwert für die Gäste.

50 Ausflugsziele, 7 Kategorien und 70 Qualitätskriterien

Erstmals seit der Gründung im Jahr 2002 führen 50 Ausflugsziele verteilt in ganz Niederösterreich das begehrte Gütesiegel. Um es zu erhalten, müssen rund 70 vordefinierte Kriterien erfüllt werden. Damit sich die Besucherinnen und Besucher auf die Qualität verlassen können, finden u. a. regelmäßige Gästebefragungen statt.

Zudem wird laufend in die Infrastruktur investiert und das Familien- und Gastronomieangebot erweitert. Die sieben Kategorien „Bahn- & Schifffahrt“, „Burgen & Schlösser“, „Genuss-, Garten- & Erlebniswelten“, „Museen & Ausstellungen“, „Stifte & Klöster“, „Thermen & SPA“ und „Tier-, Natur- & Nationalparks“ bleiben für die Saison 2020 unverändert.

Zwei neue (starke) Qualitätspartner

Naturkosmetik, Schokoladenmanufaktur, Bahnhofsbräu und Biererlebnis – eine Kombination, die vieles verspricht. Nur keine Langeweile. Die World of STYX zählt im Mostviertel zu den gefragtesten Ausflugszielen Niederösterreichs. Mehr als 20.000 Gäste im Jahr begeben sich auf eine Reise durch die Erlebniswelt. Die Kernkompetenz liegt in der Naturkosmetik, über 750 Produkte machen die World of Styx zum größten Naturkosmetikhersteller Österreichs. Mit der Herstellung edler Schokoladenvariation sowie hauseigener Bierprodukte bietet das neue Top-Ausflugsziel auch für kulinarisch anspruchsvolle Genießer einen Mehrwert. www.styx.at

Mit der Erlebniswelt Mendlingtal kehrt ein altbekanntes Gesicht zurück in den Kreis der Top-Ausflugsziele. Nach einer zweijährigen Auszeit führt die Attraktion in Göstling wieder das begehrte Gütesiegel. Hier befinden sich Gäste bewusst auf dem Holzweg und folgen der Kraft des Wassers. Durchwandert wird eine wildromantische Schlucht, vorbei an Holztriftanlagen, Klausen und alten Getreidemühlen. Auf die jüngsten Gäste wartet ein Spielplatz, auf dem sich die Natur spielend erkunden lässt. www.erlebniswelt-mendlingtal.at

Kunst, Kultur und Genuss im Winter/Frühjahr 2020

Trotz der winterlichen Temperaturen machen die Top-Ausflugsziele keinen Winterschlaf, sondern packen den Eventkalender ordentlich voll. Immer eine Reise wert ist das Museum Niederösterreich in St. Pölten. Getreu dem Motto „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ stillen Gäste im Haus der Geschichte oder dem Haus der Natur ihren Wissensdurst. Letzteres bietet eine Mischung aus Zoo und Museum mit rund 40 lebenden einheimischen Tierarten und ermöglicht einen einmaligen Spaziergang durch die Flora und Fauna Niederösterreichs. Mit einem puren Geschmackserlebnis zu überzeugen weiß auch die Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith.

Bei geführten Touren lernen Gästen alles über den Herstellungsprozess und erhalten die Möglichkeit, das „Wasser des Lebens“ mit allen Sinnen zu erleben. Für Kunst- und Kulturinteressierte lohnt ein Besuch der Kunsthalle Krems, die mit ihrer Vielzahl an Museen, Galerien, Konzerten, Kunst- und Musikfestivals 2020 eine bunte Vielfalt bietet. Die aktuellen Ausstellungen von Teresa Margolles (En la Herida) und Adrian Paci (Lost Communities) widmen sich Themen wie der Flüchtlingskrise oder dem Tod.

Entspannung und besondere Wohlfühlmomente versprechen die Römertherme in Baden, die kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen feierte sowie die Therme Laa – Hotel & Silent Spa.

Mehr zu den Top-Ausflugszielen findet ihr unter: www.top-ausflug.at.