Video zeigt dramatische Rettungsaktion am Gaisstein

Die Rettungsaktion im Rückblick:

Am 6. Jänner 2022 stürzte ein Wanderer, der gemeinsam mit einer zweiten Personen unterwegs war, am Gipfel des Gaissteins bei Furth an der Triesting schwer. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es windig, jedoch noch wenig Wolken am Himmel und grundsätzlich ein „passendes“ Wanderwetter. Doch genau so schnell wie es zu dem Sturz kam, war auch eine Schlechtwetterfront im Anmarsch. Umgehend wurden ein „First Responder“, die Bergrettung NÖ/Ortsstelle Triestingtal, der ÖAMTC-Notarzthubschrauber sowie die Alpinpolizei und das Rote Kreuz St. Veit von der Leitstelle des Notruf NÖ zum Einsatz alarmiert.

Die Einsatzkräfte der unterschiedlichen Rettungsorganisationen machten sich sofort auf den Weg, um dem Verunfallten schnellstmöglich helfen zu können. Ihnen war aufgrund des Wetterberichts sofort klar, dass es schnell gehen musste. Als die Einsatzkräfte der Bergrettung eintrafen, war jedoch schnell klar, dass eine Rettung aus der Luft unmöglich sein würde. Die Schlechtwetterfront war gleich schnell wie die Einsatzkräfte angerückt. Heftige Windböen und Graupelschauer machten es dem Notarzthubschrauber unmöglich eine Rettung aus der Luft durchzuführen.

Der Verunfallte wurde von den Einsatzkräften zwischenzeitlich erstversorgt und Maßnahmen zum Wärmeerhalt eingeleitet. Der Notarzt erreichte den Einsatzort schließlich mit einem geländegängigen Fahrzeug der Bergrettung Triestingtal und anschließend zu Fuß. Währenddessen hatten sich die Bergretter nicht nur um das Wärmemanagement, sondern auch die richtige Lagerung und nicht zuletzt um die psychische Betreuung des Verunfallten und dessen Angehöriger gekümmert.

Nach Eintreffen des Notarztes erfolgte eine Schmerztherapie und anschließend der Abtransport über rund 200 Höhenmeter mit einer Gebirgstrage bis zum Einsatzfahrzeug der Bergrettung. Danach ging es im Fahrzeug weiter zum Hubschrauber-Übergabepunkt im Tal.

Nur dank der vorbildlichen Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen und einer perfekten Rettungskette war dem Verunfallten die bestmögliche Versorgung unter widrigsten Bedingungen zugekommen. Bleibende Beeinträchtigungen konnten vermieden werden.