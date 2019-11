Welche Winterbereifung in Nachbarländern Pflicht ist .

In Österreich gilt seit Anfang November (bis 15. April) die situative Winterausrüstungspflicht. "Im benachbarten Ausland gelten jedoch teils andere Bestimmungen bezüglich Winterbereifung – über diese sollte man sich vor einer Fahrt zum Adventmarkt oder in den Skiurlaub informieren, so entgeht man auch den teils hohen Strafen", rät ÖAMTC-Touristikerin Maria Renner.