Zusätzliche Züge zu den Weihnachtsfeiertagen

Um aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens rund um die Feiertage im gewünschten Zug auch bestimmt einen Sitzplatz zu bekommen, wird eine entsprechende Reservierung empfohlen.

Für eine sichere und gemütliche Fahrt vom Silvesterpfad in Wien nach Hause, fahren die letzten Züge in der Silvesternacht von Wien Hbf Richtung Graz Hbf bzw. Linz Hbf erst kurz nach Jahreswechsel ab.

Nach Graz Hbf fährt am 1. Jänner RJ 857 (ab 01.58 Uhr / an 04.34 Uhr), es entfällt dafür RJ 853 am 31. Dezember (ab 21.58 Uhr / an 00.34 Uhr) . Richtung Linz Hbf geht es für Nachteulen am 1. Jänner von Wien Hbf mit dem RJ 826 (ab 01.55 / an 03.23), dieser fährt anstatt RJ 822 am 31. Dezember (ab 21.55 Uhr / an 23.28 Uhr).

Zusätzliche Sitzplätze & Verbindungen zu den Weihnachtsfeiertagen

Donnerstag, 22.12.2022:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Feldkirch in doppelter Garnitur.

RJX 560 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 562 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 766 von Flughafen Wien nach Innsbruck Hbf fährt von Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 565 von Innsbruck Hbf nach Flughafen Wien wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

RJX 567von Innsbruck bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

RJX 663 von Innsbruck Hbf bis Wien Hbf fährt in doppelter Garnitur.

D 19780 von Wien Hbf nach Feldkirch (ab 08.47 / an 15.37) fährt zusätzlich.

D 19782 von Wien Hbf nach Feldkirch (ab 13.35 / an 20.37) fährt zusätzlich.

Freitag, 23.12.2022:

RJX 565 von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

D 19780 von Wien Hbf nach Feldkirch (ab 08.47 / an 15.37) fährt zusätzlich.

D 19786 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 13.35 / an 21.02) fährt zusätzlich.

D 14126 von Villach Hbf nach Wien Meidling (ab 09.35 / an 14.10) fährt zusätzlich.

D 14125 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.38 / an 21.43) fährt zusätzlich.

Samstag, 24.12.2022:

RJX 560 von Wien Flughafen bis Wien Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 567von Wien Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

D 19784 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 08.47 / an 16.02) fährt zusätzlich.

D 14109 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 07.46 / an 12.42) fährt zusätzlich.

D 14117 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 10.50 / an 15.42) fährt zusätzlich.

Sonntag, 25.12.2022:

RJX 566von Flughafen Wien bis Innsbruck Hbf wirdverlängert bis Feldkirch.

RJX 760 von Flughafen Wien bis Bregenz fährt von Wien Hbf bis Innsbruck in doppelter Garnitur.

RJX 567von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

RJX 169 von Zürich bis Wien Hbf fährt von Feldkirch bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

D 14110 von Villach Hbf nach Wien Meidling (ab 15.17 / an 19.45) fährt zusätzlich.

Montag, 26.12.2022:

RJX 560 von Wien Flughafen bis Wien Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 1265 von Wien Hbf nach Wien Flughafen wirdverlängert und startet bereits von Salzburg Hbf.

D 19783 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 11.56 / an 19.12) fährt zusätzlich.

D 19785 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 12.56 / an 20.52) fährt zusätzlich.

D 14109 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 07.46 / an 12.42) fährt zusätzlich.

D 14106 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 13.17 / an 17.50) fährt zusätzlich.

D 14110 von Villach Hbf nach Wien Meidling (ab 15.17 / an 19.45) fährt zusätzlich.

D 14114 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 17.17 / an 21.50) fährt zusätzlich.

Donnerstag, 29.12.2022:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Feldkirch in doppelter Garnitur.

RJX 560 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 562 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 767 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien fährt ab Salzburg Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 565 von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

RJX 567von Salzburg Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

Freitag, 30.12.2022:

RJX 565 von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

D 19786 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 13.35 / an 21.02) fährt zusätzlich.

Samstag, 31.12.2022:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Innsbruck Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 767 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien fährt ab Salzburg Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

D 19784 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 08.47 / an 16.02) fährt zusätzlich.

Sonntag, 01.01.2023:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Salzburg Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 1265 von Wien Hbf nach Wien Flughafen wirdverlängert und startet bereits von Salzburg Hbf.

D 19783 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 11.56 / an 19.12) fährt zusätzlich.

D 19785 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 12.56 / an 20.52) fährt zusätzlich.

D 14105 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 05.50 / an 10.42) fährt zusätzlich.

D 14109 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 07.46 / an 12.42) fährt zusätzlich.

D 14113 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 09.50 / an 14.42) fährt zusätzlich.

D 14106 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 13.17 / an 17.50) fährt zusätzlich.

D 14110 von Villach Hbf nach Wien Meidling (ab 15.17 / an 19.45) fährt zusätzlich.

D 14114 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 17.17 / an 21.50) fährt zusätzlich.

Montag, 02.01.2023:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Feldkirch in doppelter Garnitur.

RJX 560 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 562 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 766 von Flughafen Wien nach Innsbruck Hbf fährt von Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 565 von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

RJX 567von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch.

RJX 169 von Zürich bis Wien Hbf fährt von Feldkirch bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 663 von Innsbruck Hbf bis Wien Hbf fährt in doppelter Garnitur.

D 19784 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 08.47 / an 16.02) fährt zusätzlich.

Dienstag, 03.01.2023:

D 19783 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 11.56 / an 19.12) fährt zusätzlich.

Donnerstag, 05.01.2023:

RJX 169 von Zürich bis Wien Hbf fährt von Feldkirch bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

Freitag, 06.01.2023:

RJX 560 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch.

RJX 760 von Wien Flugahfen nach Bregenz Hbf fährt von Wien Hbf bis Innsbruck Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 1265 von Wien Hbf nach Wien Flughafen wirdverlängert und startet bereits von Salzburg Hbf.

D 19784 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 08.47 / an 16.02) fährt zusätzlich.

D 14109 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 07.46 / an 12.42) fährt zusätzlich.

D 14113 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 09.50 / an 14.42) fährt zusätzlich.

D 14180 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 13.17 / an 17.50) fährt zusätzlich.

Samstag, 07.01.2023:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Innsbruck Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 767 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien fährt ab Innsbruck Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

Sonntag, 08.01.2023:

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich fährt von Wien Hbf bis Salzburg Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 1265 von Wien Hbf nach Wien Flughafen wirdverlängert und startet bereits von Salzburg Hbf.

D 19783 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 11.56 / an 19.12) fährt zusätzlich.

D 19785 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 12.56 / an 20.52) fährt zusätzlich.

D 19787 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 15.56 / an 23.27) fährt zusätzlich.

D 14109 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 07.46 / an 12.42) fährt zusätzlich.

D 14121 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.50 / an 21.42) fährt zusätzlich.

D 14122 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 11.17 / an 15.45) fährt zusätzlich.

D 14106 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 13.17 / an 17.50) fährt zusätzlich.

D 14110 von Villach Hbf nach Wien Meidling (ab 15.17 / an 19.45) fährt zusätzlich.

D 14114 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 17.17 / an 21.50) fährt zusätzlich.

D 14118 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 19.17 / an 23.50) fährt zusätzlich.