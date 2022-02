Karikaturmuseum Krems: Wo die Raben tratschen und die Feder tanzt

Der erste Rabe geht schon im Foyer spazieren. Der zweite sitzt mitten im großen Ausstellungsraum. Und ihr Zeichner? Der blickt einem gleich gegenüber der Eingangstür entgegen. Mit dem Stift unterm Kinn. Und der Ironie in den Augen.

„Das ist ein richtig cooler Zeichner!“ Sagt der Direktor. Und hat ihm, dem 1922 geborenen und 2009 gestorbenen Paul Flora, eine ganze Schau zum runden Geburtstag gewidmet. „Von bitterbös bis augenzwinkernd“ heißt die. Wurde am Wochenende im Kremser Karikaturmuseum eröffnet. Und greift, so Gottfried Gusenbauer, tief „in die Schatzkiste“.

Im Gespräch: zwei der vielen Flora-Raben aus 2009. Foto: Galerie Seywald

Mehr als 170 Originale hat das Museum gemeinsam mit der Nachlassvertretung, der Salzburger Galerie vom Flora-Schwiegersohn Thomas Seywald, für die „größte Retro spektive im deutschsprachigen Raum“ ausgesucht. Die ältesten aus 1934 (da war Flora gerade mal 12), das jüngste aus 2009, dazwischen, aus jedem Jahrzehnt eines, auch viele aus NÖs Landessammlungen („Wir haben ja insgesamt 7.000 Karikaturen, darunter eben auch Flora“). Wobei der gebürtige Tiroler schon in den 70er-Jahren kein Karikaturist (mehr) sein wollte. Sondern Zeichner. Und deshalb sogar eine Kiste voller Karikaturen verbrannt haben soll. „Auch diese Geschichte erzählen wir“, meint Gusenbauer.

Karikaturen gibt’s im Karikaturmuseum trotzdem. Ein ganzes Kabinett (früher: Ironimus-Kabinett) voll, von den ersten Schülerzeichnungen, Briefen, Skizzen bis zu einer Auswahl aus den über 3.000 Karikaturen für „Die Zeit“ – von de Gaulle über Hitler bis Kaiser Franz Josef.

Am Anfang: Paul Floras „Duell“ aus dem Jahr 1949. Foto: Nachlassvertretung Salzburg

Im großen Ausstellungsraum, dort, wo über dem Schirm mit dem Zeichner in Wort und Bild der zweite Rabe sitzt, tummeln sich dagegen Witwen und Dichter, Berge und Kugeln, Bäume und noch mehr Raben, tuscheschwarze Nächte und spinnwebenzarte Gespenster. Und: Bildgeschichten, wie die vom „Herrn Huber im Wilden Westen“ aus dem Jahr 1946 („Darauf bin ich sehr stolz“, so der Direktor). Oder die von den Pestdoktoren, die, natürlich in Venedig, Ratten jagen. Oder die von den Schauspielern, die an Marionettenfäden tanzen. „Er war“, meint Gottfried Gusenbauer, eben „ein satirischer Geschichtenerzähler“.

Gezeichnet sind diese Geschichten allesamt mit Tuschefeder, manche auch noch mit Farbstiften. Und das so fein und doch so dicht, so schlicht und doch so hintergründig, dass schon Erich Kästner über sie sagte: „Paul Floras Linien lächeln“.

Bis 29. Jänner 2023, www.karikaturmuseum.at