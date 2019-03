Wege gibt es viele auf Niederösterreichs Gipfel – gerade auch im Schnee.

Allein 84 Skitouren listet der Bergfex, die Online-Ski- und Wanderplattform in Niederösterreich auf – von leicht über mittel bis schwer und vom Tirolerkogel über den Kleinen Ötscher bis zum Schneeberg.

In Niederösterreichs Skigebieten darf man unter bestimmten Bedingungen und zu bestimmten Zeiten Touren- bzw. Pistengehen. Hier eine kurze Übersicht:

Lackenhof/Großer Ötscher: Dienstag und Freitag, jeweils 16.30 bis 20.30 Uhr

Mitterbach/Gemeindealpe: Mittwoch 16.30 bis 19 Uhr

Unterberg: Mittwoch 17 bis 21 Uhr

Annaberg/Anna Alm: Donnerstag 17 bis 20.30 Uhr

Mönichkirchen/Mariensee: Donnerstag bis 20.30 Uhr (außer wenn gerade beschneit wird)

Beim Arabichllift in Kirchberg am Wechsel und in Breitenfurt gibt es keine Tourenabende, einzelne Pisten sind für Pistengeher aber begehbar. In Karlstift, in Göstling am Hochkar, im Skigebiet Kirchberg am Wechsel und in St. Corona am Wechsel ist Pistengehen nicht erlaubt.

www.bergfex.at

www.niederoesterreich.at/pistengehen bzw./pistenregeln