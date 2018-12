In Portoroz hat der Gesundheitstourismus eine lange Tradition – schon im 13. Jahrzehnt war Portoroz als Kurort bekannt. Heutzutage kann sich das Spa-Angebot mehr als sehen lassen. Zum Beispiel in den LifeClass Hotels & Spa, wo „das kompletteste Wellness-, Thermal- und Gesundheitsangebot in Europa“ angeboten wird!

Da gibt es das Shakti Ayurveda Center, unter der Schirmherrschaft der Regierung von Kerala (Kerala gilt übrigens als die Wiege der Ayurveda-Medizin). Dann gibt es auch noch Wai Tai, das Center für traditionelle thailändische Massage. Oder das Thalasso Center, in dem Thermo-Mineralwasser aus einem 42.000 Jahre alten Urmeer zum Einsatz kommt. Es gibt weiters ein medizinisch-physiotherapeutisches Center, ein Beauty Center, einen Saunapark …

Während der Behandlungspausen lockt das Meer. Vorausgesetzt es ist Sommer. Schließlich kann man hier auch jetzt im Winter – die Temperatur sinkt selten unter den Gefrierpunkt – seiner Gesundheit Gutes tun. Oder man erkundet die Umgebung (das hat in der kälteren Jahreszeit durchaus seinen Reiz).

Piran: Malerische Altstadt

Die Gegend rund um Portoroz bietet viele schöne Ausflugsziele. Ein absolutes Muss ist Piran! Die malerische Altstadt mit ihren engen Gassen erstreckt sich auf einer spitz zulaufenden Landzunge. Zwei Locations sollten Sie in Piran unbedingt gesehen haben:

1) Tartini-Platz – schön angelegter Hauptplatz Pirans, mit einer Statue des berühmten Violinisten Giuseppe Tartini. Der Platz befindet sich auf einem aufgeschütteten Hafenbecken. 2) Das Venezische Haus, ein rotes Gebäude am Tartini-Platz, ist ein Beispiel für gothische venezianische Archi-tektur, das älteste Gebäude am Platz. Es wurde von einem reichen venezianischen Geschäftsmann für seine Geliebte errichtet, was Gerede der Bevölkerung hervorrief. Deshalb befindet sich auch am Haus eine Inschrift, die übersetzt bedeutet: „Lass sie reden.“

Salinen von Secovlje

In der Nähe von Portoroz sind auch die Salinen von Secovlje zu finden. Hier wird nicht nur Meersalz gewonnen: Wellness-Fans sind auch von Salzschlamm und Solewasser begeistert. Oder wie wäre es mit einer Trüffelsuche? Oder: Ein Besuch der Fischzucht von Irena Fonda kann auch was … Und wer unbedingt shoppen gehen will: Die italienische Stadt Triest (Geheimtipp) liegt nur 30 Autominuten entfernt.

Zurück in Portoroz muss man ins Café Central. In der Vitrine stehen die wunderbarsten Torten. Eine Wohltat für Augen und Gaumen. Eine Besonderheit ist hier auch die Schokolade, leicht bestreut mit der Salzblüte von den Salinen.