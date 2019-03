Die Marillen kommen vor. Der Wein auch. „Ohne die könnte man ja auch kein Buch machen über die Wachau“, lacht Erwin Uhrmann. Und wollte doch lieber die Geschichten erzählen, die noch kein anderer erzählt hat.

Also fuhr der Autor mit den Waldviertler Wurzeln mit seiner Frau, der Fotografin mit dem Wieselburger Elternhaus, los, ein Jahr lang, donauaufwärts und donauabwärts. Ging mit Franz Viehböck Sternderl schauen (und zwar in Schwallenbach, wo der Astronaut bei seinen Großeltern einen Teil seiner Kindheit verbracht hat). Kletterte mit Ursula Strauss auf „den weltschönsten Felsen“ (der für die gebürtige Pöchlarnerin nicht in, sondern rechts neben der Aggsteiner Ruine liegt).

Versuchte sich mit Sigmund Freud im Traumdeuten (und zwar in Emmersdorf, wo der Psychoanalytiker auf Ausflug war und wo eine Episode seiner „Traumdeutung“ spielt – allerdings irrtümlich). Und ging mit Agnes und Karlheinz Essl in deren Familiengasthof essen (und zwar beim Knoll in Unterloiben).

Ein klösterliches Frühstück und ein verkauftes Kirchenportal

„Wir haben“, erzählt Erwin Uhrmann, „viele gute Tipps bekommen. Wir haben einiges auch nur durch Zufall herausgefunden. Die Oberfläche ist sehr dünn. Aber wir mussten trotzdem tief graben!“ 200 Bücher habe man durchforstet, für manche Geschichten drei Quellen gesucht, „die haben sich aber oft widersprochen“. Für andere Geschichten habe man dagegen „genau einen“ gefunden, „der die weiß“.

Wie die vom Raubritter Schreckenwald, an dessen Schwiegertochter ein Epitaph in der Aggsbacher Kirche erinnert. Oder die vom Feldherrn Napoleon, der in Göttweig übernachten sollte, lieber bei seinen Mannen im Lazarett schlief, dafür aber mit dem Abt frühstückte („da gibt’s ein Bett, das ist für ihn hergerichtet worden“). Oder die von Filmstar Liz Taylor, die in Krems drehte und dabei krank wurde (was damals auch alles in der NÖN stand).

Oder auch die vom Weißenkirchner Kirchenportal, das eigentlich aus Wieselburg stammt („das haben die Wieselburger den Weißenkirchnern verkauft“). Versammelt sind die 111 Geschichten zu 111 Orten in einem liebevoll ausgestatteten Band derselben Reihe, in der 2018 auch Erwin und Johanna Uhrmanns „111 Orte im Waldviertel …“ erschienen ist. Und mit dem man gleich losfahren kann. Das man „aber auch am Nachtkastl lesen kann …“.

„111 Orte in der Wachau, die man gesehen haben muss“, Emons Verlag, 240 Seiten, 17,50 Euro