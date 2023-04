Island ist die beliebteste Destination für alleinreisende Frauen

Werbung

Um beliebte Hotspots für weibliche Alleinreisende zu ermitteln, analysierte das Hospitality-Unternehmen Accor das weltweite Google-Suchvolumen auf Basis der Abfrage „beste Orte für Alleinreisen als Frau". Laut Google ist das Suchaufkommen nach diesem speziellen Thema im vergangenen Monat um 5.000 Prozent (!) gestiegen. Die Suchmaschine verrät zudem, welche zehn Reiseziele zu den Top-Destinationen für alleinreisende Frauen zählen. Länder in Europa und Asien kommen bei weiblichen Solo-Reisenden besonders gut an.

Destination – durchschnittliches Suchaufkommen pro Monat – Veränderung zum Vorjahr

Island – 2.740.000 – 0 %

Italien – 1.898.000 – plus 83 %

Japan – 1.830.000 – plus 175 %

Großbritannien – 1.220.000 – 0 %

Singapur – 1.000.000 – plus 49 %

Spanien – 829.000 – plus 233 %

Neuseeland – 825.100 – plus 49 %

Thailand – 823.000 – plus 82 %

Indonesien – 673.200 – plus 83 %

Australien – 74.000 – plus 22 %

Alleine auf Reisen gehen liegt bei Frauen im Trend. Foto: Shutterstock.com comzeal images

Island vor Italien und Japan

Mit durchschnittlich 2,74 Millionen monatlichen Suchabfragen steht Island an der Spitze der gefragtesten Reiseziele für Frauen, die im Jahr 2023 einen Solotrip planen. Das Traumziel in Nordeuropa eignet sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Klettern. Island steht außerdem ununterbrochen auf dem ersten Platz des Global Peace Index.

Mit 1,90 Millionen durchschnittlichen monatlichen Suchabfragen belegt Italien, ein weiteres europäisches Reiseziel, den zweiten Platz in der Google-Rangliste. Nirgends auf der Welt gibt es mehr UNESCO-Stätten als in Bella Italia. Außerdem besticht das Land durch seine weltbekannte Kulinarik, Lebensfreude und den perfekten Mix aus beeindruckenden Städten und bezaubernden Stränden.

An dritter Stelle steht Japan mit durchschnittlich 1,83 Millionen monatlichen Suchabfragen. Das Land an der Ostküste Asiens beherbergt beliebte Reiseziele wie Tokio mit seinen benachbarten Städten Nikko und Hakone. Japan ist auch für seine guten Verkehrsverbindungen bekannt, was die Navigation im Land außerordentlich einfach macht – besonders wichtig für diejenigen, die alleine reisen wollen.

Aufstrebender Hotspot: Spanien

Trotz des sechsten Platzes in der Rangliste kann sich Spanien, mit einem Anstieg der Suchabfragen um 233 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit Fug und Recht als „aufstrebender Hotspot für weibliche Alleinreisende“ bezeichnen. Als eines der meistbesuchten Länder der Welt verfügt Spanien über rund 8.000 Kilometer Küstenlinie. Dies, gepaart mit bis zu 3.000 Sonnenstunden pro Jahr, macht Spanien zu einem idealen Urlaubsziel für alleinreisende Sonnenanbeterinnen.



Accor und SHe Travel Club – die Profis für Frauenreisen

Um sichere Reisen für Frauen zu ermöglichen, ist Accor eine Partnerschaft mit dem SHe Travel Club eingegangen. Das unabhängige Hotellabel holt sich das Feedback von weiblichen Reisenden und kennzeichnet Hotels, die von Frauen als besonders attraktiv und gut geeignet wahrgenommen werden.

Die Expertinnen/Experten des SHe Travel Club erläutern die Vorteile von Solo-Reisen für Frauen: „Alleine zu reisen kann viele Vorteile haben. Man fühlt sich stark, unabhängig und das Selbstvertrauen wird gesteigert. Außerdem beschreiben viele Reisende es als positives Erlebnis, sich alleine an andere Kulturen, Situationen und Menschen anzupassen.“ Damit der Urlaub allein auch ein voller Erfolg wird, gilt es laut den Expertinnen/ Experten von SHe Travel Club Folgendes zu beachten: „Die Sicherheit sollte bei der Wahl des Reiseziels an oberster Stelle stehen. Recherchieren Sie und lesen Sie Bewertungen, um sichere Orte zu finden, und zögern Sie nicht, sich über Online-Foren und Communities an andere weibliche Reisende oder auch an Einheimische zu wenden.“