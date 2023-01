Erlebe das Besondere: Korsika direkt ab Wien, Salzburg & Graz!

Der Vorarlberger Korsika-Experte Rhomberg startet ab Mai in die neue Saison und präsentiert wieder seine umfangreiche Reiseauswahl auf der einzigartigen Mittelmeerinsel Korsika. Mit den wöchentlichen Rhomberg-Charterflügen gelangt man bequem und direkt ab Wien, Salzburg und Graz nach Calvi. Das bedeutet für die Rhomberg-Gäste regional abfliegen mit höchstem Komfort und eine kurze Anreise für einen stressfreien Urlaubsstart!

Unter Korsikas Sonne ist die Ferienwelt noch in Ordnung

Warum ausgerechnet Korsika so ursprünglich und authentisch geblieben ist? Hier haben Hotels nur wenige Zimmer, laden hohe Berge zum Wandern und türkisblaue Buchten zum Eintauchen in Ferien, an die man sich gerne erinnert.

Korsika wurde vom großen Tourismus irgendwie vergessen. Aber das ist gut so. Denn damit blieb diese Insel im Tyrrhenischen Meer – einem Abschnitt des Mittelmeers zwischen Italien und Frankreich – das, was sie schon immer war: zauberhaft, vom Rhythmus ihrer liebenswerten Einwohner bestimmt und voller erfreulicher Überraschungen.

Foto: zVg Rhomberg

Baden und entdecken

Auch wer nur Badevergnügen sucht, kommt auf Korsika voll auf seine Kosten. Das Wasser ist kristallklar, die Strände sind überschaubar, sehr natürlich und romantisch. Unterkünfte in Strandnähe finden sich zur Genüge – auf Wunsch mit allem Komfort.

Doch eigentlich sollte man auf Korsika auf Entdeckungsreise gehen. Denn Landschaft und Vegetation sind einzigartig, geprägt von Gebirge, „Macchia“, malerischen Buchten, erhebenden Aussichtspunkten und pittoresken Dörfern – in denen sich immer ein Restaurant findet, das mit Besonderheiten der korsisch-französischen Küche lockt. Auch unter Bergsteigern gilt Korsika mit seinen über 2.000 Meter hohen Gipfeln schon lange als Geheimtipp.

Foto: zVg Rhomberg

Einzigartig: mediterran und alpin zugleich

Diese Kombination aus Ursprünglichkeit, dem Kontrast von Meer und Hochgebirge, mediterraner Küche und kleiner, aber absolut feiner Hotels bis hin zur Luxusklasse machen Korsika zu einem magischen Ziel.

Viele Urlauber sind förmlich hingerissen von der Schönheit der Strände und den überwältigenden Bergen. Vergleichbares findet sich auf keiner anderen Mittelmeerinsel. Nur knapp 1-2 Flugstunden vom deutschsprachigen Raum entfernt, eröffnet sich ein Mikrokosmos der Urlaubsfreuden.

Foto: zVg Rhomberg

Korsika-Urlaub vom Experten

Korsika-Experte Rhomberg bietet seinen Gästen aus Niederösterreich und Umgebung nun wieder die Gelegenheit, nonstop die wohl schönste Mittelmeerinsel zu erreichen. Ab 30. April geht es jeden Sonntag mit verlässlichen und renommierten Fluggesellschaften von Wien, Salzburg und Graz direkt nach Calvi. Nach ca. 100 Flugminuten landet man Nahe dem Hafenstädtchen, welches der ideale Ausgangspunkt für das volle Angebot des Korsika-Spezialisten ist.

Foto: zVg Rhomberg

Neben dem beliebten Feriendorf „Zum Störrischen Esel“, das das Vorarlberger Unternehmen nach wie vor exklusiv vertreibt, stehen für Korsika-Liebhaber und -Neulinge zahlreiche weitere attraktive Angebote zur Wahl. Sie reichen von der Mietwagen-Tour, bei der die Hotels vor Ort bereits vorgebucht sind, über die neuen Erlebnisreisen „Höhepunkte Nordkorsikas erleben“ und „Korsika mit dem E-Bike gemütlich erkunden“ bis zu Ferienwohnungen und Hotels aller Kategorien. Zu den Reisepaketen gehören stets auch familienfreundliche Preise.

Früh buchen und flexibel bleiben mit dem Frühbucher-Versprechen 2023

Buchen Sie bis spätestens 31.01.2023 Ihren besonderen Rhomberg-Urlaub 2023 und Sie genießen volle Flexibilität: Sie können kostenfrei umbuchen oder stornieren* bis 30 Tage vor Reiseantritt mit einer 100% Geld-zurück-Garantie. Zusätzlich profitieren Sie von den attraktiven Frühbucherpreisen, der größten Auswahl und genießen länger Vorfreude! Alle Angebote online buchen auf www.rhomberg-reisen.com und in jedem Reisebüro.