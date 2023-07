Hotel Sepp: Infinity Pool und Sauna im Wohnwagen

„Sepp, Sepp, sei kein Depp, die Zukunft ist der Alpenrap. Sepp, Sepp, mach sie heiß mit deinem Edelweiß ...“ Wer kennt ihn nicht, den EAV-Hit!

Das Sepp in Maria Alm kennt nicht jeder, das Hotel ist quasi noch ein sogenannter Geheimtipp.

Ein extravagantes Boutique- und Lifestyle-Hotel mit Zimmern der anderen Art. Modern in der Einrichtung, reich an Überraschungen. So schwingen sich Gäste per Schaukel auf der Terrasse direkt in das Panorama des Steinernen Meers. Oder wie wäre es mit einem Beamer mit großer Leinwand? Und dann der gute, alte Plattenspieler ... Urige Wände aus Altholz, massiver Holzboden, nostalgische Waschschüsseln, Regenwaldduschen und freistehende Badewannen mit Bergblick machen das andere Wohnen perfekt. Im ganzen Haus verbergen sich kreative, witzige Wohndetails aus der hauseigenen Feder der Familie Schwaiger. An das komplett schwarze Stiegenhaus muss man sich allerdings erst einmal gewöhnen. Irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Übrigens: Die Rezeption befindet sich so wie das Restaurant und die Bar im obersten Stock.

Foto: Hotel Sepp GmbH

Schön luftig geht es zu auf dem Rooftop mit seinen Terrassen. Dazu der Blick über Maria Alm und das Steinerne Meer mit seinen scharfkantigen Gipfeln. Badeschlappen und Frotteemantel angezogen, und schon ist der Urlaubstag im höchsten Entspannungslevel angekommen. Dass es hier oben plätschert, liegt am großzügigen, beheizten Infinity Pool. Lieber das Buch auslesen oder doch in der Heißluftsauna im umgebauten Airstream schwitzen? Der Oldtimer-Wohnwagen aus den USA ist Kult und macht oben am Hotel Sepp so richtig Spaß, der Blick aus dem Airstream nach draußen über die Berge ebenso.

Auf dem Dachboden gibt es neben viel Holz und Naturstein auch noch Brunch bis in die Puppen, einen leckeren Drink an der Bar oder abwechslungsreiches Abendessen. Im Restaurant können die Gäste an der offenen Showküche die eine oder andere Zubereitungsart erspähen. Gern lädt Sepp Schwaiger zur Event-Reihe „Spitzenköche zu Gast beim Sepp“ ein, dann kommen die Starköche, dann wird die Sache noch interessanter (wer einmal keinen Tisch bekommt, findet bestimmt im Hotel Eder gegenüber oder in der Pizzeria bei TaNte FriDa sein Plätzchen; bleibt ja alles in der Familie). Auf dem Dachboden ist auch Spielen erlaubt. Wer mag, schwingt sich auf die Schaukel oder spielt eine Runde Billard. Ein Spielplatz für Erwachsene halt.

Aha, jetzt ist es raus! „For adults only“ gibt es nur, damit niemand die Großen beim Spielen sieht. Noch was muss erwähnt werden: Da an der Bar oft bis in den Morgenstunden gefeiert wird (Partytime), ist das Hotel nicht gerade ideal für Ruhesuchende, vor allem wenn man genau unter der Bar das Zimmer hat (der Bass der Musik kann schon ziemlich lästig sein). Sorry ...

Foto: Hotel Sepp GmbH

Foto: Hotel Sepp GmbH

Foto: Hotel Sepp GmbH

Aktiv oder entspannt: Alles ist erlaubt

In und um Maria Alm lädt die wunderschöne Natur zum Aktivwerden ein. Eine beschauliche Kräuterwanderung in aller Ruhe, eine flotte Gipfeltour für Durchtrainierte, eine Runde Golf oder doch lieber die Oldtimer-Fahrt durch die traumhafte Landschaft? Mountainbiken geht natürlich auch. Die Yoga-Session am Berg entspannt mindestens genauso gut wie die Sternennacht zu zweit im Infinity Pool am Dach. Paragleiten, für Anfänger auch im Tandem, sorgt für den ultimativen Kick in luftiger Höhe. Für Gäste des Hotel Sepp gibt es übrigens kostenfreie Bergbahnfahrten im Sommer (Toms Almhütte gehört auch zur Schwaiger-Familie; der Kaiserschmarrn oben am Berg ist ein Genuss), viele Vergünstigungen auf Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten sowie eine Ermäßigung auf die Green Fee im Golf Club Urslautal.

edersepp.com