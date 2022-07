Seelsorge am Flughafen: Rund um die Uhr geöffnet

Werbung

Gleich drei interreligiöse Andachtsräume gibt es auf dem Areal des Flughafens Wien-Schwechat. „Der erste, öffentlich zugängliche interreligiöse Andachtsraum ist auf der Ebene 2 im Terminal 3. Genau einen Stock darüber, auf der Ebene 3, ist auch ein Andachtsraum, da muss man aber schon eingecheckt sein.

Der dritte Andachtsraum, 1983 eröffnet, wird gerade neu gebaut im neuen Teil des Terminals 2 und ist derzeit geschlossen“, sagt Gerhard Gmeiner. Er ist Flughafenseelsorger und seit 1. Juni Abteilungsleiter für die „City- und Passanten-Seelsorge“ der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien.

Flugverkehr bald wie vor Corona

Die beiden zurzeit „aktiven“ Andachtsräume gibt es seit genau zehn Jahren. „Sie haben rund um die Uhr geöffnet“, betont Gmeiner. Damit sind sie jene „Räume“ für das Gebet in der Erzdiözese, die Tag und Nacht offen haben. „Das ist ein Wunsch des Flughafens, und die Securities wie auch die Polizei schauen immer wieder, dass nichts Unordentliches passiert. Und wenn wir, drei hauptamtliche Flughafenseelsorger und drei Ehrenamtliche, da sind, schauen auch wir.“

Seitens der katholischen Kirche wird jeden Sonntag um 8 Uhr im Andachtsraum auf der Ebene 2, der sich neben dem Büro der Flughafenseelsorge befindet, eine Messe gefeiert, meist mit Joe Farrugia. Dieser ist verantwortlich für die Seelsorge für Tourismus, Gastgewerbe und Hotellerie, Binnenschifffahrt, Zirkus und Schausteller. Zu dieser Sonntagsmesse kommen Reisende wie auch Menschen, die am Flughafen arbeiten. „Unsere Messen werden dann immer über die Lautsprecher im Flughafen angekündigt“, freut sich Gmeiner.

Stark engagiert war die Flughafenseelsorge bei der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 und auch jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs mit den konkreten Folgen der Flucht. „Und manches Mal ist unsere Tätigkeit auch ein Stück weit Sozialarbeit“, sagt Gmeiner. Fünf bis sechs Mal im Jahr wird der „Habakuk“ produziert, die Zeitschrift der Flughafenseelsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens.

Gmeiner ist seit Juli 2012 Flughafenseelsorger. Damals wurden sehr große Gruppen in den Andachtsräumen betreut, die in Wien oft einen längeren Aufenthalt hatten. Dann kam 2020 die Corona-Pandemie mit wenig Flugreisenden. „Seit ein paar Monaten nimmt der Flugverkehr wieder stark zu“, sagt Gmeiner. Fast 100.000 Flugreisende gibt es jetzt wieder Tag für Tag in Schwechat, wie in der Zeit vor Corona, die ankommen oder abfliegen.

Das Andachtsraum-Logo: Es wird weltweit verwendet. Foto: Stefan Kronthaler

„Uns zu finden ist nicht ganz leicht, außer man achtet auf das internationale Logo für Andachtsräume“, betont Gmeiner: „Tagsüber ist die Tür des Büros meist offen, da kommen auch immer wieder Menschen vorbei.“

Rückzugsort für die Flughafen-Mitarbeiter

Petra Potetz ist seit 1999 am Flughafen beim Zollamt tätig, sie geht regelmäßig am Sonntag zur Messe im Andachtsraum auf Ebene 2, Terminal 3. Sie ermutigt auch ihre Kollegen mitzukommen. „Ich bin oft vor Ort und helfe mit, wo ich gebraucht werde“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Flughafenseelsorge. „Es wissen nur wenige Fluggäste, dass es diese Andachtsräume gibt. Aber viele der rund 5.000 am Flughafen Beschäftigten schätzen den Andachtsraum als Rückzugsort, als Ort der Stille im Trubel des Flughafens.“