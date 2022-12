"Zauberberg" startet am Samstag in die Wintersaison

Werbung

Die Temperaturen werden immer niedriger, die ersten Schneeflocken sind gefallen: Am Samstag, den 17. Dezember, soll nun auch das Skigebiet am Zauberberg in die Saison starten. Vorrangig sollen die Panorama- und die Familienabfahrt bis zum Wochenende fertiggestellt werden, bis Anfang der nächsten Woche dann auch die Rodelbahn.

„Wir sind gerade dabei, die Pisten vorzubereiten und die Grund-Beschneiung zu schaffen. Wir tun alles dafür, dass der Saisonstart am Samstag möglich sein wird“, versichert Geschäftsführer Nazar Nydza.

Was die Ticketpreise in der Wintersaison betrifft, musste eine Inflationsanpassung von circa acht bis zwölf Prozent vorgenommen werden, die Preise sind auf der Homepage ersichtlich: „Wir hoffen natürlich, dass wir trotz Steigerung eine faire Lösung und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gefunden haben und dass es von der Kundschaft gut angenommen wird“, so Nyzda.