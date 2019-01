Wer sich vom Flughafen Alicante der spanischen Urlaubsmetropole Benidorm nähert, empfindet die Silhouette der Stadt beinahe wie von einem anderen Stern. Unzählige Hochhäuser in außergewöhnlichen Formen und gigantischen Höhen erheben sich entlang der Küste, sie wirken wie im Retro-Stil und gaben der Stadt den Namen „spanisches Manhattan“. Kein Wunder – Benidorm besitzt in Relation zur Einwohnerzahl weltweit die größte Hochhausdichte. Überragt wird die Skyline vom Turm des Grand Hotel Bali, dem fünfthöchsten Gebäude Spaniens.

Das milde Klima lässt tropische Pflanzen gut gedeihen. | Christa Hochpöchler

Wie es dazu kam? Anfang der 1950er-Jahre war Benidorm noch ein Fischerdorf, Segel- und Fischerboote fanden hier ihren Ankerplatz. Doch der damalige Bürgermeister hatte andere, moderne Ideen mit seiner ihm anvertrauten Stadt. „Pedro Zaragoza stellte einen kühnen Bebauungsplan auf. Benidorm sollte in die Höhe wachsen und sich nicht flächenmäßig weiter ausbreiten. Nicht nur bei der Bebauung hatte Zaragoza eigene Ansichten. So hob er in diesen Jahren eigenmächtig das Bikini-Verbot auf, durch diesen Skandal wurde Zaragoza beinahe exkommuniziert. Der Bikini wurde zur Staatsaffäre, Regierungschef Franco musste eingreifen und das damals in Spanien allgemein geltende Bikini-Verbot aufheben“, erzählt Carola Valls vom spanischen Tourismusbüro.

Strand, Sport, Kulinarik

Heute ist Benidorm eines der wichtigsten und schönsten Reiseziele an der Costa Blanca, das sich durch wundervolle breite Sandstrände und ein attraktives Freizeitprogramm auszeichnet. Durch die Nähe der Strände zur Stadt ist die Infrastruktur hervorragend. Beach-Volleyballplätze, Kinderspielplätze, Life-Guards sind ebenso vorhanden wie Duschen und SOS-Stationen. Inmitten der Bucht liegt eine kleine Insel, die man mit Booten besuchen kann. Der Sage nach ist die Insel genau das Stück Felsen, das im Gipfel des nahen Berges Puig Campana, was übersetzt „Glockenturm“ heißt, ganz offensichtlich fehlt.

Die Altstadt von Benidorm liegt auf einem Felsvorsprung, der die beiden Strände Levante und Poniente trennt. An dieser Stelle wurde rund um die Kirche San Jaime einst der Grundstein für die Stadt gelegt. Die äußerste Spitze endet in dem Aussichtspunkt Balcón del Mediterráneo. Dieses Wahrzeichen der Stadt ist blau-weiß gekachelt und von einer strahlend weißen Balustrade gesäumt. Hier im Herzen der Stadt, in den malerischen Gassen, kommen vor allem Feinschmecker auf ihre Kosten. Tapas-Bars wechseln sich mit Restaurants und traditioneller Gastronomie ab.

Die Entstehung der Tapas

Die Entstehung der Tapas führt übrigens auf den Brauch zurück, alkoholische Getränke mit einem Deckel bzw. einer Scheibe Brot abzudecken, um das kostbare Getränk vor Fliegen zu schützen. Mit der Zeit wurden die „Abdeckungen“ immer einfallsreicher und kunstvoller, der Genuss der Tapas hat sich zu einer eigenen Kultur entwickelt. In den Tapas-Straßen treffen sich nicht nur Touristen, sondern auch wohlsituierte Damen mit umgelegter Pelzstola und einem Hündchen am Schoß.

In diesem Straßengewirr findet man neben Souvenirläden auch so manche extravagante Boutique, Designerläden oder so manche exklusive Parfümerie. Miriam und Jesús betreiben mitten in Benidorm eine Kochschule. Nach dem Besuch des lokalen Marktes, wo gemeinsam frische, regionale Zutaten gekauft werden, lüften Miriam und Jesús die Geheimnisse von andalusischer Gazpacho und Meeresfrüchte-Paella. „Wer allerdings Paella am Abend genießt, ist sicher kein Spanier!“, lacht Miriam über die Gewohnheiten der Spanier.

Der Aussichtspunkt Balcón del Mediterráneo befindet sich in der Nähe der Kirche San Jaime. | Christa Hochpöchler

Unmittelbar bei der Stadt am Meer liegt der Naturpark Sierra Helade. Wenn sich die Strände geleert haben, ist eine Fahrradtour – bequem per E-Bike – oder ein ausgedehnter Spaziergang in diese malerische Gegend mit spektakulären Aussichten beinahe Pflicht. Eine andere Möglichkeit, das Hinterland zu erleben, ist eine Tour im Jeep. Mit dem Wind im Haar geht es zwischen historischen Dörfern hinauf auf die Berge, die immerhin rund 1.400 Meter hoch sind.

In dieses Gebirgssystem der Cordillera Penibética zieht es vor allem Abenteurer, 56 gesicherte Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden stehen zur Wahl. Romantiker lassen den Duft von wildem Rosmarin und üppigen Pinienwäldern auf sich wirken und buchen lieber eine Tour bei Mondlicht.

Die feinen Sandstrände, das kristallklare Wasser und die zahlreichen Freizeitaktivitäten haben Benidorm zu einer idealen Basis im Südosten Spaniens werden lassen. Und wenn in der Heimat das Land schon von Raureif und Schnee überzogen ist, erlaubt das milde Klima Benidorms noch immer ein Sonnenbad im Liegestuhl.