Nachdem in den letzten beiden Jahren jeweils mehr als 16.000 Gäste den winterlichen Familypark entdecken wollten, hat sich die Betreiberfamilie Müller auch beim Weihnachtszauber entschlossen, die Eventdauer zu verlängern und den Park dieses Mal an zwei Adventwochenenden zu öffnen. Zusätzlich wird heuer fast der gesamte Park geöffnet.

Stimmungsvolles Rahmenprogramm

Weihnachtliche Dekorationen, hunderte Tannenbäume und der Duft von Maroni und Glühwein sorgen für die richtige Stimmung. Zusätzlich verwandeln tausende Lichter und Lämpchen den Familypark ab Einbruch der Dunkelheit in ein funkelndes Lichtermeer.

Ein besonderes Highlight ist die Kindershow, die mehrmals täglich aufgeführt wird (14:00, 16:00 und 18:00 Uhr). Mit Gesang, Tanz und Akrobatik wird eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte erzählt. Aber auch ein Besuch beim Weihnachtsmann, dem Christkind und den Tieren des Streichelzoos ist für viele ein Muss.

Jolly Schwarz

„Wir freuen uns, unseren Gästen heuer gleich sechs Eventtage anbieten zu können. Außerdem haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, den Park weiter zu öffnen als in den vergangenen Jahren. Ein würdiger Abschluss unseres 50-jährigen Jubiläums“, freut sich Familypark Direktorin Ulrike Müller auf den bevorstehenden Weihnachtszauber.

Fast das gesamte Parkareal (bis Höhe Hafentaverne) wird geöffnet sein. Somit stehen bei passenden Wetterverhältnissen auch die Attraktionen Götterblitz, Seedrache und Römerturm zur Verfügung. Witterungsbedingt werden so viele Attraktionen wie möglich in Betrieb genommen. Die Sicherheit der Gäste ist natürlich wie immer im Familypark oberstes Gebot.

Öffnungszeiten:

30.11. – 2.12. und 7. – 9.12.

täglich von 11-20 Uhr

Kassenschluss/Letzter Einlass 18 Uhr

Eintrittspreis ab 3 Jahren: € 19,00

Tickets sind vor Ort und über den Online-Shop des Familyparks erhältlich.

Mit der Jahreskarte ist der Eintritt frei!

www.familypark.at/weihnachtszauber

Über den Familypark

Der Familypark der M. Müller Ges.m.b.H in St. Margarethen im Burgenland ist Österreichs größter Freizeitpark. Auf einem Areal von mehr als 145.000 m² bietet der Park Attraktionen in vier unterschiedlichen Themenwelten: Erlebnisburg, Bauernhof, Märchenwald und Abenteuerinsel. Außerdem verfügt der Freizeitpark über 16 verschiedene Gastronomiebereiche. Während der Saison werden über 200 Mitarbeiter in den Bereichen Fahrattraktionen, Gastronomie, Gärtnerei, Technik und Verwaltung beschäftigt. In der regulären Saison 2018 von 24.3. – 25.10. verzeichnete der Familypark eine Besucherzahl von 636.000 Personen und konnte über 26.000 Jahreskarten ausstellen. Zu Halloween wurden von 26.10. - 4.11. über 62.000 Gäste begrüßt.