Hotel.

Das Vier-Sterne-Hotel Pfösl (www.pfoesl.it) entstand im Lauf der Jahrzehnte aus einem Bauernhof bzw. einer kleinen Pension. Der imposante Stadl liegt noch immer direkt neben dem Haupteingang. Nach einer Erweiterung im Frühjahr 2017 hat das Hotel Pfösl nun 62 Zimmer bzw. Suiten – ist also durchaus noch familiär. Die Preise starten je nach Zimmergröße und Saison bei 119 Euro pro Person (inklusive Dreiviertelpension).

Umgebung.

Wandern bzw. Skifahren in den Dolomiten ist Pflicht. Bozen mit seiner historischen Altstadt und dem Ötzi-Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert, ebenso das Weinbaugebiet rund um den Kalterer See – aber auch nach Meran ist es nicht so weit.