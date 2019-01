„Gebaut von Iren, zerstört von einem Engländer“ ist auf dem T-Shirt in einem der vielen Souvenirläden zu lesen. Gemeint ist damit die Titanic, die in der Werft von Harland und Wolff in der nordirischen Hauptstadt Belfast gebaut wurde, ehe der Ozeanriese von Southampton aus zu seiner verhängnisvollen Jungfernfahrt aufbrach. Der ironische Spruch zeigt das zwiespältige Verhältnis der Nordiren zum Mutterland Großbritannien, umso mehr, als durch den Brexit auf der gemeinsamen Insel zur Republik Irland eine EU-Außengrenze quer durch das Land gezogen wird. Dabei haben die Nordiren und speziell die Belfaster erst die blutigen Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten überwunden. Spuren wie Zäune und einige während der Nacht gesperrte Straßenzüge zwischen den einst verfeindeten Stadtteilen gibt es noch immer. Im Alltagsleben ist von der Rivalität nichts zu merken.

Deutlich sichtbares Zeichen der Aufbruchstimmung ist Titanic Belfast Experience, ein monumentales Gebäude mit moderner Architektur, in die sowohl der Schiffsbug wie auch der Eisberg hineininterpretiert werden können, der dem Luxusdampfer am 12. April 1912 zum Verhängnis wurde. Knapp 1.500 Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen beim Untergang ums Leben, etwas mehr als 700 konnten gerettet werden.

Die dramatischen Stunden sind im Erlebniscenter mit virtuellen Darstellungen wie einem Rundgang von den Maschinenräumen bis hinauf zu den Luxussuiten hautnah erlebbar.

"Landschaft ist leicht hügelig und saftig grün"

Vermittelt wird aber auch die Phase der Planung und des Baus des Luxusschiffes mit den harten Arbeitsbedingungen für die Werftarbeiter, während die Frauen (und Kinder) auf den Flachsfeldern und in den Leinenfabriken schuften mussten.

Abseits der pulsierenden Hauptstadt mit mächtiger City Hall und Universitätsviertel bietet das Umland Natur pur, gespickt mit Sehenswürdigkeiten und historischen Stätten, viele davon sind Schauplätze in der TV-Serie „Game of Thrones“.

Die Landschaft ist leicht hügelig und saftig grün, nicht zuletzt wegen des Regens, mit dem man zwischendurch immer wieder rechnen muss. Dies bietet aber gute Voraussetzungen für Landwirtschaft, Obstbau und Viehzucht (Kühe, Schafe).

Bei der Fahrt durch die sechs Grafschaften stößt man immer wieder auf die Spuren der Geschichte des Landes, das einerseits von den Kelten, zum anderen vom heiligen Patrick geprägt wurde. Das zeigt sich beispielsweise im Navan Fort nahe der Stadt Armagh, wo man im Living-History- Museum nachempfinden kann, wie die Menschen in früheren Zeiten gelebt haben, und nicht weit entfernt bei zwei dem Landesheiligen geweihten Kathedralen – eine von der römisch-katholischen Kirche, die andere von der anglikanischen Church of Ireland.

Das gilt auch für die Grafschaft Fermanagh mit ihrer Seenlandschaft, eine beliebte Region bei Anglern und Wassersportlern. Besonders beeindruckend ist Devenish Island nahe der Kleinstadt Enniskillen mit den Resten eines Klosters, dessen Gründung durch den heiligen Molaise im 6. Jahrhundert datiert und das durch die Mönche nicht nur zu einem spirituellen Zentrum wurde, sondern auch zu einer bedeutenden Bildungsstätte.

Unter und über der Erde beeindruckt der Marble Arch Geo Park etwas südwestlich davon. Zum einen erklimmt man im Culicagh Mountain Park mit eiszeitlichen Spuren bei einer Wanderung den mit 665 Metern höchsten Punkt der Grafschaft, andererseits taucht man in den Marble Arch

Caves in eine beeindruckende unterirdische Tropfsteinhöhle.

Einen Besuch wert ist auch der Ulster American Folk Park nahe der Stadt Omagh. In diesem Freilichtmuseum ist die Emigration vieler Iren wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in ihrer Heimat in die USA im 18. Jahrhundert erlebbar. Man wandert von der alten Welt mit ihren bescheidenen Hütten und schlechten Lebensbedingungen über das 1:1-Modell eines Segelschiffes für die Überfahrt in die neue mit Nachbauten amerikanischer Häuser.

Und überall dazwischen: nette Pubs, oft mit Live-Musik.