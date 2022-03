"Ruefa Reisekompass 2022": Höchste Zeit für Auszeit!

Werbung

Der Trend des Frühbuchens setzt sich stark fort und macht sich vor allem für die Hauptsaison bemerkbar. Die Sehnsucht nach Urlaub und Entspannung ist sehr groß, genauso wie das Bedürfnis nach Sicherheit – das Reisebüro ist gefragt wie nie und erlebt eine wahre Renaissance

Auch wenn der Start mit der Omikron-Welle und dem unfassbaren Krieg in der Ukraine komplett anders als erhofft ausgefallen ist – die Reiselust und Hoffnung auf ein gutes Reisejahr 2022 ist definitiv da.

Die Österreicherinnen und Österreicher wollen endlich wieder verreisen, das zeigt der „Ruefa Reisekompass 2022“. Für die repräsentative Studie befragt Ruefa regelmäßig die Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Reiseplänen und leitet daraus die aktuellen Reisetrends ab. Die Durchführung der Umfrage mit 1.500 Online-Interviews im Zeitraum Februar 2022 übernahm wie schon in den vergangenen Jahren Marketagent. Hier die interessantesten Facts:

Reisen 2022: Ja, bitte!

Die Reiselust ist definitiv vorhanden – und größer als letztes Jahr. Bereits jetzt planen 84 Prozent der Befragten für 2022 mindestens einen Urlaub fix ein. Der Aufholbedarf zum letzten Jahr ist deutlich spürbar, jede/jeder Zweite möchte heuer wieder öfter verreisen als es noch letztes Jahr der Fall war.

„Ganz nach dem Motto – Danke, es reicht jetzt wirklich – wünschen sich die Österreicherinnen und Österreicher eine Auszeit von Job und Alltag. Wir sehen viele Parallelen zu unserem letzten Reisekompass, der im November 2019 durchgeführt wurde. Die Befragten haben ein ähnliches Reisebudget zur Verfügung und auch die Gesamturlaubsdauer hat sich im Schnitt wieder auf 18 Tage eingependelt“, fasst Helga Freund, Geschäftsführerin Ruefa, zusammen.

Jede/jeder Dritte plant acht bis 14 Tage für den Urlaub ein, 24 Prozent werden länger – zwei bis drei Wochen – verreisen. Der Haupturlaub dauert im Schnitt elf Tage, das ist ein Tag weniger. Die Reisekassa ist fast genauso voll wie sie es für 2020 war: Im Schnitt wollen die Österreicherinnen und Österreicher heuer 1.550 Euro für die schönste Zeit des Jahres ausgeben (zuvor 1.620 Euro). „Wir müssen leider davon ausgehen, dass von der allgemeinen Preissteigerung auch der Urlaub betroffen sein wird. Wer sparen will, sollte jetzt noch rasch buchen“, so Freund.

„Insgesamt stimmt uns die Entwicklung der Buchungen positiv. Seit Jahreswechsel haben wir kontinuierlich zugelegt und waren – bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine in den letzten Februartagen – schon deutlich über dem Vorjahr. Wie sich die Lage nun weiterentwickelt, müssen wir abwarten, aber vor allem die Buchungen für die Sommerferien wollen viele jetzt fixieren“, so Freund weiter.

„Die grundsätzliche Sehnsucht der Österreicherinnen und Österreicher, dem (vor allem in den letzten beiden Jahren stark von Corona geprägten) Alltag zu entfliehen, wird auch die aktuelle Situation in der Ukraine nur wenig bis gar nicht mindern. Welchen realpolitischen Einfluss dieser schreckliche Krieg noch auf die Sicherheit und Reisemöglichkeiten (in und außerhalb Europas) haben wird, kann man derzeit jedoch nicht abschätzen“, attestiert Stefan Gensasz von Marketagent.

Il dolce far niente – Worauf sich die Österreicherinnen und Österreicher heuer im Urlaub freuen

Nach der Durststrecke der letzten zwei Jahre ist die Sehnsucht nach Kulinarik und Genuss am größten. 70 Prozent wollen das gastronomische Angebot im Urlaub endlich wieder in vollen Zügen genießen können. Für 60 Prozent stehen Entspannung und Nichtstun auf der Tagesordnung. „Bei vielen sind die Akkus nach den letzten zwei Jahren schlicht leer. Der Großteil möchte sich einfach entspannen und dem Alltag für ein paar Tage entfliehen, ein nur allzu verständliches Bedürfnis“, fasst Freund zusammen.

Knapp jede/jeder Zweite möchte heuer neue Destinationen entdecken (44 Prozent). Aber auch Kunst und Kultur (37 Prozent), Aktivsport (29 Prozent) und Passivsport, also der Besuch von Sportgroßveranstaltungen reizen die Österreicherinnen und Österreicher heuer im Urlaub (zwölf Prozent).

Vom Wegfahren und Ankommen …

Was sich definitiv zu den Vorjahren geändert hat, ist das genutzte Transportmittel zum Urlaubsort. Ganz hoch im Kurs steht die Eigenanreise im PKW, das Auto nutzen heuer 66 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, um an ihren Urlaubsort zu gelangen. Vor der Krise waren es noch 49 Prozent. Ebenso zugelegt hat die Bahnanreise (Anstieg von zwölf auf 19 Prozent).

„Ins Flugzeug wollen heuer weniger Österreicherinnen und Österreicher steigen als vor der Pandemie. Hier gibt es einen Rückgang von 45 auf 36 Prozent. Viele Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro berichten auch, dass Kundinnen und Kunden verunsichert über den Luftaustausch im Flugzeug sind, zudem ist ein mehrstündiger Flug mit Maske natürlich auch anstrengend“, so Freund.

Als kleiner Gewinner entpuppt sich der Wohnwagen/das Wohnmobil. Die Campingfans verzeichnen einen Zuwachs von drei auf fünf Prozent. „Campingurlaub hat es damit heuer in die Top 5 geschafft. Die Tendenz ist steigend, Camping wird immer beliebter“, ergänzt Freund.

Alle Wege führen nach… Ciao, Ciao Italia!

Drei von vier Österreicherinnen und Österreicher zieht es heuer für den Urlaub ins europäische Ausland. Das Top 5 Ranking ist unverändert. Italien ist nach wie vor das beliebteste Auslandsreiseziel. „Jede/jeder Dritte will 2022 den Urlaub in Bella Italia verbringen. Italien verteidigt den ersten Platz und kann sogar einen kleinen Zuwachs verzeichnen (von 33 auf 36 Prozent). Auch Kroatien, die Nummer 2, konnte sich von 28 auf 31 Prozent steigern. Platz 3 geht an Deutschland, dorthin zieht es jede/jeden fünfte/fünften Österreicherin/Österreicher. Es folgen Griechenland und Spanien mit je 13 bzw. zwölf Prozent“, fasst Ruefa-Geschäftsführer Michele Fanton die Top 5 beliebtesten Ziele Europas zusammen.

Geh, bleib‘ ma doch daham – aber ned z‘Haus

„Der Österreich-Urlaub ist ebenfalls ein Trend, der sich fortsetzt. Er steht bei drei von vier Österreicherinnen und Österreicher auf dem Urlaubswunschzettel“, so Fanton. Genauso viele, wie es ins europäische Ausland zieht, möchten heuer auch Urlaub in der Heimat verbringen (76 Prozent). Das Ranking der Bundesländer ist dabei unverändert. Steiermark, Kärnten und Salzburg verteidigen wiederholt ihre Stockerlplätze. Wien punktet heuer nicht nur mit seinem besonders modernen Image, sondern vermittelt gleichzeitig ein großes Gefühl der Sicherheit hinsichtlich der Beachtung der Corona-Regeln.

Fernreise rückte in die Ferne

„Was die Fernreisen angeht, sind die Österreicherinnen und Österreicher heuer noch zögerlich. Aber wir holen auf. Jede/jeder Fünfte plant für 2022 eine Fernreise“, stellt Fanton fest. Das ist in Anbetracht der Umstände zwar viel, aber eben auch noch viel weniger als vor der Krise. Da waren es noch 28 Prozent. Am beliebtesten sind die USA, sie machen den größten Anteil an den Fernreisen aus (23 Prozent). Und dann folgen schon die Badedestinationen: Thailand, Malediven, Vereinigte Arabische Emirate und Dominikanische Republik.

Einige Länder, die bei unseren Landsleuten in den vergangenen Jahren beliebt waren, sind in den Hintergrund gerückt. „Australien, Südafrika, China und Indonesien beispielsweise haben noch Aufholbedarf. Das ist natürlich zur Gänze auf den Pandemiestatus zurückzuführen: auf hohe Infektionszahlen und weil die Grenzen schlichtweg geschlossen waren.“ 15 Prozent derjenigen, die eine Fernreise in Erwägung ziehen, wissen noch nicht, wohin die Reise gehen soll.

„Wir möchten den Österreicherinnen und Österreicher die Fernreise wieder näher bringen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Fast alle Länder haben sich dem internationalen Tourismus wieder geöffnet, zuletzt auch Australien und Neuseeland, die für ihre sehr strikte Schließung bekannt waren. Hier ergeben sich gute Gelegenheiten für einen sehr entspannten Urlaub, man kann die Länder jetzt ganz in Ruhe entdecken“, so Fanton.

Zudem gilt: „Eine Fernreise ist nicht unbedingt teurer als ein Urlaub in Europa. Mit dem richtigen Knowhow in den Reisebüros und der individuellen Beratung kann der Wunsch nach der Fernreise schon heuer in Erfüllung gehen.“

Reiseprofis gefragt wie selten zuvor

Egal ob nah oder fern, last minute oder früh: „Die Expertise unserer Reiseprofis ist wieder sehr gefragt, wir sehen einen eindeutigen Trend nach oben. Exzellentes Service und professionelle Beratung werden wieder als das anerkannt, was sie sind: Wir erbringen hochwertige Serviceleistungen und zwar, wann und wo unsere Kundinnen und Kunden sie wünschen. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros stehen nicht nur persönlich zur Verfügung, sondern auch online und per Videocall“, fasst Fanton das Ruefa Service zusammen.

Laut „Ruefa Reisekompass“ bucht mehr als ein Viertel den Urlaub im Reisebüro (27 Prozent), mehr als jede/jeder Fünfte holt sich für die Detailplanung dort Unterstützung (23 Prozent) und elf Prozent wenden sich bereits für die Erstinformationen an Reiseprofis. Unterstützung wird neben der Suche nach dem perfekten Hotel mit der passenden Verpflegung (84 Prozent) vor allem im Dschungel der Stornomöglichkeiten gesucht (83 Prozent). Ebenfalls höchst gefragt sind Beratungen zu Ein- und Ausreise inkl. Quarantäne (79 Prozent), dem Infektionsgeschehen vor Ort (71 Prozent), Covid19-Versicherungen (70 Prozent) sowie der medizinischen Versorgung vor Ort (68 Prozent).

„Wir sehen hier ein ganz großes Bedürfnis nach Flexibilität und Sicherheit. Sich da in Eigenrecherche durchzuwühlen und sämtliche AGBs und Seiten des Außenministeriums zu studieren, kann man sich sparen, wenn man ins Reisebüro geht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tagesaktuell gebrieft, intensiv geschult und haben den besten Überblick“, fasst Fanton zusammen. „Sie sind auch während der Reise als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner da und helfen bei Fragen umgehend.“

Der Mega-Trend – mit Vernunft und Verstand zur Nachhaltigkeit beim Reisen

„Nachhaltigkeit wird für die Österreicherinnen und Österreicher bei der Urlaubswahl zusehends wichtig“, freut sich Freund. Heute ist dies für 55 Prozent ein Thema, das ist ein sattes Plus von zehn Prozentpunkten im Vergleich zu 2019. 83 Prozent würden bei ähnlichen Reisen das nachhaltigere Angebot bevorzugen. 57 Prozent sind auch bereit, mehr dafür zu zahlen.

„Ganz wichtig ist im Zusammenhang mit nachhaltigem Reisen, dass es hier keinesfalls um die sogenannte Flugscham geht oder dass es immer der Verzicht auf das Flugzeug sein muss. Nachhaltiges Reisen bedeutet viel mehr. Es beinhaltet den respektvollen Umgang mit Mensch und Umwelt, die Unterstützung der regionalen Wirtschaft und fairer Arbeitsbedingungen. Auch der Schutz der Natur und umweltfreundliche Hotels tragen zu einem nachhaltigen Urlaub bei“, betont Freund.

Konkret wünschen sich die Österreicherinnen und Österreicher mehr nachhaltige Reiseangebote (75 Prozent) und ausgewiesene nachhaltige Reisen (55 Prozent). 53 Prozent wünschen sich ein Gütesiegel für nachhaltige Reisen und 45 Prozent die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks ihrer Reise. „Das sind klare Zeichen, dass hier abermals unser Knowhow gefragt ist. Das ist ein klarer Auftrag an uns, künftig die entsprechenden Produkte für unsere Kundinnen und Kunden zu entwickeln und dann auch einfach buchbar zu machen“, fasst Fanton zusammen.

Extrem Frühbucher vs. Super Last Minute

Eine spannende Entwicklung zeigt sich bei der Zeitspanne, die zwischen Buchung und Abreise liegt. Gebucht wird aktuell entweder super last minute oder mit entsprechenden Flex/Sorglos-Paketen lang im Voraus (kostenfreies Storno bis 14/zehn Tage vor Abreise, flexible Umbuchungsmöglichkeiten). „Bereits zum Jahreswechsel war die Nachfrage für den Sommerurlaub merklich spürbar. Die besten Termine und Top-Destinationen sind sehr begehrt. Wir sehen auch schon die ersten Buchungen für 2023“, so Freund.

Eine 180-Grad-Drehung gab es bei den Kreuzfahrten. Sie lagen in den letzten zwei Jahren fast gänzlich still, davor waren sie ein klassisches Frühbucherprodukt. „Heuer könnte die Kreuzfahrt zum ersten Mal ein Last Minute Produkt werden. Die Reedereien machen sich jetzt fit und werben mit attraktiven Angeboten, die Kundinnen und Kunden profitieren von einer großen Auswahl zu einem – für Kreuzfahrten – relativ nahen Abreisezeitpunkt“, stellt Fanton in Aussicht.