Ein Schloss und sieben Gärten .

Ein Schloss allein – erst recht ein barockes und das eines Prinzen – macht schon viel her. Aber: Ein Schloss mit Garten, genauer: mit sieben Gärten auf sieben Terrassen, originalgetreu bepflanzt, bebaut und bewachsen wie in der Barockzeit, das ist schlicht eine Pracht. Und die wird in Schloss Hof diese Woche (neu) eröffnet.