Adventreise zu den Kärnter Bergen und Seen

Werbung

REISETERMIN

So.: 11.12.2022 - Fr.: 16.12.2022

Inklusiv Leistungen

• Fahrt mit bequemen Fernreisebus mit WC der Hössinger Flotte

• Betreuung durch erfahrenen Buslenker

• 5 Nächte im Erlebnishotel Karnischen Hof

• 5 mal reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 5 mal 3 Gang Abend Wahlmenü inkl. Vorspeisen und Salatbuffet

• 4 Ausflüge

• Hoteleigner Wellnessbereich

Einbettzimmerzuschlag zzgl. €19,- pro Nacht

Preis / Person im DZ € 898,-

Absoluter Aktionspreis für Leser der Niederösterreichischen Nachrichten € 598,--

Programm

1.Tag Anreise

Anreise im komfortablen Reisebus von St.Pölten nach St. Paul 7, St.Stefan an der Gail in den Karnischen Hof. Begrüßung mit Willkommensdrink. Abendmenü mit Salat -und Vorspeisenbuffet. Danach Informationen über die kommenden Ausflüge.

2. Tag Halbtagesausflug

Nach dem Frühstück – Ausflug nach Tarvis in Italien zum „Ledermarkt“! Nach dem Abendmenü unternehmen wir eine Laternenwanderung durch den winterlichen Wald danach sammeln wir uns am Lagerfeuer und genehmigen uns einen Glühwein! (Personalausweis oder Reisepass mitnehmen!)

3. Tag Tagesausflug

Gemeinderundfahrt mit Reiseleitung. Möglichkeit einer Besichtigung des Gailtaler Heimatmuseums. Über die Bezirkshauptstadt Hermagor geht es weiter zum idyllischen Weissensee. Der Weissensee in 1.000 m Seehöhe gelegen, ist ein absolutes

Naturjuwel. Kaum verbaut – kann man wunderschön den See entlangwandern. Der größte Natur-Eislaufplatz der Alpen!

4. Tag Tagesausflug

Heute unternehmen wir eine „Wörthersee Rundfahrt“: Besuch der Landeshauptstadt Klagenfurt mit Führung durch die Altstadt und Besichtigung des Wappensaales im Landesmuseum. Auf der Rückfahrt entlang des schönen Wörthersees besuchen wir die Kirche in Maria Wörth und noch das „Schloß am Wörthersee“ in Velden .

5. Tag Halbtagesausflug

Verbringen Sie den Vormittag, nach eigenem Geschmack: eine kleine Wanderung, z. B. zur Wildtierfütterung, zu den umliegenden Bauernhöfen oder entspannen Sie sich in unser Wellnesslandschaft mit Sauna, Fitness- und Ruheraum. Am Nachmittag unternehmen wir einen Ausflug nach Villach, besuchen die Altstadt und Kärntens größten Weihnachtsmarkt. Am Abend erwartet Sie unser traditionelles „Küchenbuffet“ mit Schmankerl aus der Region. Am Abend gemütliches Beisammensein bei Musik, Tanz und guter Laune.

6. Tag Heimreise

Nach dem Frühstück, Heimreise vom Karnischen Hof St. Paul 7, St. Stefan and er Gail an ihren Heimatort

Zustieg:

St. Pölten, Messestraße 1 07:00 Uhr

Genügend kostenlose Parkmöglichkeiten vorhanden

Int. Busreisen Hössinger GmbH

Neustifthasse 133

1070 Wien

Tel.: 01 / 522 61 28

Email: reisen@hoessinger.com

Anmeldung per Mail solanger der Vorrat reicht! ( Bürozeiten Mo. - Do. 09:00 - 14:00 Uhr)

Reiseveranstalter: Int. Busreisen HÖSSINGER GmbH, Eintragungsnummer im Veranstallterverzeichnis 2009 / 003

Im Insolvenzfall sind Ersatzanträge an die Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien innerhalb von 8 Wochen schriftlich einzubringen.

Vorbehaltlich Programmänderungen und Druckfehler. © Int. Busreisen Hössinger GmbH 09-2022 - Buchungsgebühr €12,-- pro Buchung