Er wird schön, der Urlaub nach den Corona-Ausgangsbeschränkungen, der Urlaub in der Heimat – der Urlaub in Österreich.

Ach, wie ist sie schön – die Zeit des Jahres, zu der alles blüht, die Berglüfte einem angenehm warm um die Ohren zischen und die Sonne sich wieder von ihrer geduldigen Seite zeigt. Mittendrin in einem Wanderparadies, das sich vom Gerzkopf bis zum Dachsteinmassiv erstreckt und mit über 200 Kilometern Wanderwegen in allen Schwierigkeitsgraden gespickt ist, liegt auch ein Hoteltipp – das Hotel Alpenhof (siehe Bild).

Ein Familienbetrieb, der genauso sportlich tickt wie seine Gäste. „Beim Wandern kommt sogar der umtriebigste Geist zur Ruhe“, weiß Hotelchef Michael Walchhofer. Täglich schickt er seine Gäste deshalb in die herrliche Naturwelt rund um die Bischofsmütze (siehe Bild). Mal auf eine gemütliche Wanderung mit dem Nachwuchs, mal in Richtung anspruchsvolle Höhen für motivierte Gipfelstürmer. Auf Wunsch auch gern in Begleitung eines Guides. In jedem Fall aber mit einem ganz bestimmten kleinen Partner in der Tasche: Die Filzmooser Almcard, die jeder Gast bei der Anreise überreicht bekommt, nimmt den Wanderer mit auf eine kulinarische „Alm Roas“ durch die Salzburger Bergwelt.

Die beanspruchten Muskeln werden nicht von alleine locker. Da muss man schon etwas nachhelfen, steht doch morgen bereits die nächste Tour an. Zurück im Hotel ist das dank Sauna und Indoor-Felsenbad schnell geschehen. Und das Naturgefühl vom eben erwanderten – aber klirrend kalten – Bergsee kann man unten im Tal noch einmal aufleben lassen. Denn dieses Jahr tauchen Alpenhof-Gäste nicht nur in den Bergsommer, sondern auch in einen ganz neuen und herrlich naturbelassenen Badeteich.

Als Teil der 1.000 Quadratmeter großen Außenanlage setzt er, gemeinsam mit dem beheizten Außenpool, dem Wellnesserlebnis à la Alpenhof das türkis-blau funkelnde Krönchen auf. Und so lässt man sich gemütlich dahintreiben, saugt noch einmal ordentlich Sonne auf und beobachtet den Nachwuchs dabei, wie er beim Herumtollen neue Freundschaften schließt.

****Hotel Alpenhof,

Neuberg 24, 5532 Filzmoos,

06453/87000, www.alpenhof.com