Reisen ist nicht nur ein kurzfristiges Vergnügen, es macht uns auch auf lange Sicht zufriedener, glücklicher und entspannter. Ganz getreu dem Motto: „Travel is the only thing you buy that makes you richer“. Folgende Gründe stecken laut Ruefa dahinter:

1. Reisen erweitert den Horizont und steigert die Kreativität

Wir lernen neue Situationen, Kulturen und Lebensweisen kennen, nehmen uns Augenblicke der Ruhe und können unsere Gedanken schweifen lassen. Daher sprudeln wir auf Reisen nur so vor Ideen und haben auch die Zeit, diese für uns richtig einzuordnen. Wer ein Reisetagebuch führt, kann die kreativen Gedanken auch gleich zu Papier bringen.

2. Auf Reisen werden die Batterien aufgeladen

Auf Reisen kann man herrlich abschalten und den Kopf freibekommen. Die geographische Distanz zum Alltag hilft auch dabei, Probleme zu lösen, da wir sie aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Manchmal braucht es den nötigen Abstand, um Dinge wieder klar sehen zu können.

3. Wer reist, wächst über sich selbst hinaus

Wer aus seiner Komfortzone heraustritt und reist, gewinnt ungemein viel Selbstvertrauen. Denn Reisen ist die beste Schule - man lernt nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst kennen.

4. In der Ferne warten unzählige Abenteuer

Wer sich im Urlaub weiter als vom Zimmer bis zum Liegestuhl bewegt, auf den warten jede Menge Abenteuer. Wandern, Tauchen, Trekking, Klettern, Heißluftballonfahrten – die Welt kann auf so viele verschiedene Arten entdeckt und erlebt werden.

5. Reisen bieten die perfekte Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen

Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein wichtiger Faktor für unser Glück. Wer sich auf Reisen begibt und offen für neue Begegnungen ist, lernt überall auf der Welt interessante Menschen kennen. Oft ergeben sich Freundschaften, die auch über den Urlaub hinaus erhalten bleiben.

6. Reiseerinnerungen bleiben ein Leben lang

Egal wie lange ein Urlaub in der Ferne schon zurück liegt, die Eindrücke und gemeinsamen Erlebnisse mit Freunden oder der Familie sind Erinnerungen, die für immer bleiben. Oft liegt eine Reise schon jahrelang zurück und zaubert uns beim Gedanken daran auch jetzt noch ein Lächeln ins Gesicht.