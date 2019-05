Mit einem „Tag der offenen Tür im Wildkatzen Camp“ startet der Nationalpark Thayatal am Samstag, 1. Juni, sein Veranstaltungsprogramm des nächsten Monats: Auf dem Gelände des Wildkatzen Camps beim Nationalparkhaus in Hardegg wartet dabei ab 14 Uhr ein Programm, das von Feuerworkshops über eine wilde Küche am Lagerfeuer und „Steckerl-Schnitzen" bis hin zum gemeinsamen Bau eines Unterstandes reicht. Am Abend findet eine Wanderung in den Lebensraum der Wildkatzen mit anschließender Nachtfütterung statt.

Am Sonntag, 9. Juni, heißt es dann „Wildnis findet Stadt“, wenn ab 10 Uhr ganz Hardegg zur Bühne für einen Familientag wird, der u. a. Informationsstände der Nationalpark-Ranger, Spiel- und Bastelstationen sowie die naturkundlichen Streifzüge „Von Echsen und Schleichen“, „Hoch über den Dächern“ und „Die geheimen Bewohner der Burg“ umfasst. Am Samstag, 15. Juni, startet um 21.30 Uhr eine Nachtwächterwanderung, die mit alten Geschichten in vergangene Zeiten entführt; zur Einstimmung lädt der Gasthof Hammerschmiede zu einem Nachtwächtermenü à la carte.

Weil kurz nach der Sommersonnwende der Hochzeitsflug der Glühwürmchen seinen Höhepunkt erreicht, lädt die Wanderung „Das magische Funkeln der Glühwürmchen“ am Samstag, 22. Juni, ab 20 Uhr zu einer Entdeckungsreise zu den nachtaktiven Waldbewohnern; Treffpunkt ist beim Nationalparkhaus. Am Samstag, 29. Juni, beginnt eine „Tschechische Woche“, die bis Sonntag, 7. Juli, Spezialangebote im Nationalparkhaus für alle tschechischen Besucher, drei österreichisch-tschechische Spezial-Exkursionen sowie ermäßigten Eintritt auf der Burg Hardegg und im Schloss Ruegers bietet.

Am Samstag, 29. Juni, gibt es ab 21 Uhr eine speziell auf Kinder ausgerichtete Wildkatzen-Nachtwanderung, bei der versteckte Mäuse aufgespürt und beim Lockstock Fotofallenbilder gemacht werden, den Abschluss der Tour bildet eine Nachtfütterung der beiden Wildkatzen Frieda und Carlo; Treffpunkt ist beim Nationalparkhaus. Am Sonntag, 30. Juni, kann man sich schließlich ab 14.30 Uhr vom Nationalparkhaus aus mit „Alpakas auf Wanderung“ zur Thaya begeben.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm bzw. Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005-0, e-mail office@np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.