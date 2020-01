Am Freitag heißt es für etwa 445.000 Schülerinnen und Schüler eine Woche schulfrei. Ab den frühen Nachmittagsstunden sind Fahrzeuglenker auf den Stadtautobahn in Wien, wie der Ostautobahn (A4), der Donauuferautobahn (A22) oder Südosttangente (A23) ebenso wie auf den Stadtausfahrten gut beraten, viel Geduld und einiges an Zeit mitzubringen.

In Niederösterreich sind die Ostautobahn (A4) zwischen der Wiener Stadtgrenze und Fischamend, die Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Inzersdorf und Traiskirchen und die Westautobahn (A1) zwischen der Bundeshauptstadt und Sankt Pölten die klassischen Staustrecken.

Am Samstag werden über die Transitrouten und die Anreisestrecken zu den Skigebieten vor allem in Westösterreich ab den Vormittagsstunden bis in den Nachmittag eine oder besser mehrere Reisewellen rollen. Neben den Skiurlauber aus Wien und Niederösterreich werden die Tagesskifahrer und der Winterferienbeginn in Berlin und Brandenburg das ihrige zu den langen Verzögerungen beitragen. In Salzburg sind Geduldsproben für Fahrzeuglenker auf der Tauernautobahn (A10) und der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und auf der Loferer Straße (B178) und der Pinzgauer Straße (B311) mehr als wahrscheinlich.

In Tirol wird die Inntalautobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing sowie vor den Ausfahrten zum Ötztal und Pitztal zeitweise überlastet sein. Lange Blechkolonnen mit zum Teil Schritttempo werden nach Erfahrungen des ARBÖ auf der Eibergstraße (B173), Fernpaßstrecke (B179), der Loferer Straße (B178) zwischen Wörgl und Sankt Johann sowie der Zillertal Straße (B169) nicht ausbleiben. Autofahrer müssen vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel auf der B179 ebenso wie vor dem Brettfalltunnel auf der B169 mit Blockabfertigung rechnen.

In Vorarlberg werden auf der Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt Bludenz/Montafon sowie auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bings und dem Arlbergtunnel Stockungen und zeitweise langer Zeitverlust nicht ausbleiben

In der Steiermark werden laut ARBÖ ab dem frühen Vormittag die Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Schladming ebenso wie die Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten Selzthal und dem Bosrucktunnel überlastet sein.

Grenzkontrollen und Winterfahrverbote

Nach wie vor kann es aufgrund der anhaltenden Kontrollen auf deutscher Seite an den Grenzübergängen zu Verzögerungen bei der Ausreise kommen. Auf der A 12 Inntalautobahn und der A 13 Brennerautobahn gelten an allen Samstagen seit 4. Jänner bis einschließlich 14. März 2020 von 7 bis 15 Uhr für Lkw, Lkw mit Anhänger und Sattel-Kfz mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen mit einem Fahrziel in Italien oder darüber hinaus, sowie mit einem Fahrziel in Deutschland oder darüber hinaus, Fahrverbote.