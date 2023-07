Westbahn tritt Verkehrsverbund Ostregion bei

Vor allem Pendlerinnen und Pendler würden davon profitieren, da alle gültigen VOR-Tickets auch in der Westbahn genutzt werden können, hieß es am Montag in einer Mitteilung des VOR. Das Öffi-Angebot würde um rund 21.000 Zugfahrten pro Jahr erweitert. Die Westbahn startet am Westbahnhof, hält in St. Pölten und Amstetten und fährt weiter bis Salzburg sowie nach Innsbruck und München.