Mit Beginn der Kirschblüte starten die Kirscherlebnisführungen im Naturpark Neusiedlersee-Leithagebirge. Am Samstag den 30. März gingen die Kirscherlebnisführungen in die erste Runde. Im April finden an jedem Wochenende Führungen rund um die Kirsche statt und weitere Termine gibt es noch das ganze Jahr über.

Ein besonderer Ausblick über die Hänge des Leithagebirges, die zahlreichen Kirschbäume bis hin zum Neusiedler See macht dies zu einem unvergesslichen Erlebnis.