Costa Kreuzfahrten für die ganze Familie .

Als größter Touristikunternehmen Italiens ist Costa Kreuzfahrten stolz seinen Kunden zahlreiche Kreuzfahrten, in den schönsten Regionen der Welt anbieten zu können: Der Katalog umfasst Kreuzfahrten auf der Ostsee, auf dem Mittelmeer, in Nord- und Mittelamerika, in Südamerika, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auf dem Indischen Ozean, in (Ost-)Asien und in Afrika. Costa Kreuzfahrten organisiert Hotels, Fähren und Weiterflüge, damit alle Traumziele problemlos erreicht werden können.