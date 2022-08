„Wie ein Traum“: Bernhard Pauls Roncalli kehrt zurück

Werbung

Manege frei für einen Kurzurlaub in der Welt der Magie, Poesie und des unbeschwerten Lachens: Der Circus-Roncalli kehrt am 14. September 2022 wieder heim auf den Wiener Rathausplatz. 30 wunderbare Museumsstücke, bis zu 120 Jahre alte und top restaurierte Circus-Wagen - bemalt und vergoldet, Oldtimer, Zugfahrzeuge, das nostalgische Roncalli Café, ein Salonwagen der Jahrhundertwende mit anschließendem Biergarten – alles für Ihre Zeit mit Artisten und Circus-Leuten.

Circus Roncalli Foto: Circus Roncalli

Über allem ragt eine wunderbare Zeltkonstruktion: Ein Zeltpalast aus Luft und Licht, indem ein vielköpfiges Circus Orchester wunderbare Musik darbietet. Wunderbare Lichtanlage, die aber längst alle auf LED umgebaut sind, um Energie zu sparen. Man sitzt in Logen, die mit rotem Theatersamt, die mit Mohär gepolstert sind. In diesem Zelt erlebt man Überraschungen, die man nie erwartet hat.

Vergessen Sie alles, was Sie bisher vom Circus erwartet haben. Und falls Sie sich zwischen Oper und Burgtheater nicht entscheiden können, gehen Sie in den Circus-Roncalli Bernhard Paul

Roncalli ist seit Jahren der erste tierfreie Circus, hier werden keine Tiere gequält und gegen ihr natürliches Verhalten dressiert. Seit Jahren ist Roncalli zudem plastikfrei: Tragetaschen, Trinkhalme, Becher und vieles mehr sind nicht mehr aus Plastik.

Im Circus Roncalli wird nichts dem Zufall überlassen

Das Programm "All For ART For ALL" bringt ein Symbiose aus Kunst, Kultur und akrobatischen Acts. Es beginnt mit einer Parade, wie in einer Gemäldegalerie. Große goldene und prunkvolle Bilderrahmen mit lebenden Bildern: Van Gogh, Frida Kahlo, der Schrei von Edvard Munch – alle paradieren wie in einer Modenschau durch die Manege.

Bernhard Paul Foto: Circus Roncalli

Statt lebende Elefanten gibt es Holografie: Pferde laufen 3-Dimensional durch die Manege und das verehrte Publikum fragt sich, wie so etwas möglich ist.

Das alles können Sie ab dem 14. September 2022 auf dem Wiener Rathausplatz erleben. Mit dabei Lili Paul-Roncalli mit ihrem neuen Kontosaison-Act. Die Let's Dance Gewinnerin, Model und Jurorin von Starmania freut sich unglaublich auf das Gastspiel in Wien und kann es kaum erwarten.

Wir haben ein Füllhorn von allem, was das verehrte Publikum erwartet und was man nicht erwartet. Wien ist immer was Spezielles. Wie ein Traum, der am Rathausplatz gelandet ist. Bernhard Paul

Circus Roncalli

Wien, Rathausplatz, 14. September – 09. Oktober

Nähere Informationen zu den lokalen Vorstellungszeiten auf www.roncalli.at

Tickets:

• Online: www.roncalli.at

• Vorverkaufsstellen: in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich

• Roncalli-Tickethotline: 01 / 3 555 666

• Circuskasse: ab erstem Spieltag täglich von 10-20 Uhr geöffnet

• Kartengrundpreise: 15-84 Euro (zzgl. jeweiliger Vvk-Gebühren)