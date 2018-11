Wasser ist essenziell fürs Leben. Sagt die Weltgesundheitsorganisation. Doch: Süßwasser ist weltweit nur begrenzt verfügbar. Und nicht immer passt die Qualität. Dann können Krankheitserreger, Chemikalien usw. zu Krankheiten, wie etwa Durchfall oder Typhus, führen.

Sicheres und gesundes Wasser

„Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass fünf bis zehn Prozent der Gesundheitsbelastungen weltweit auf unsicheres Wasser oder fehlende Abwasserentsorgung zurückzuführen sind“, so Andreas Farnleitner, Professor für Wasserqualität und Gesundheit an der Karl Landsteiner Uni in Krems.

Daher beschäftigt man sich hier – gemeinsam mit der TU Wien und der Meduni Wien – damit, Verfahren zur Analyse von Wasser weiterzuentwickeln. Umso mehr man bei einer solchen Analyse herausfinden kann, desto besser können Maßnahmen getroffen werden, um Wasser sicherer zu machen.

Und wie sieht es in Österreich aus? „Wir haben in Österreich beste Trinkwasserqualität.“ Weil hier die Bestimmungen streng sind, die Wasserversorgungsbetriebe darauf achten und das Grundwasser geschützt wird, so Farnleitner.

Also, auf zum Wasserhahn! Denn: „Trinken ist lebensnotwendig“, so Jennifer Kellner, Diätologin in Niederleis. Der Körper besteht zu großen Teilen aus Wasser. „Wir benötigen Flüssigkeiten für verschiedene Aufgaben im Körper“, erläutert die Weinviertlerin. Zum Beispiel, um die Nierenfunktion aufrecht zu erhalten. Zu wenig Flüssigkeit kann zu Nierenschäden führen. Man braucht sie aber auch, um das Blut flüssig zu halten usw. Und: Es geht auch um Spucke, Tränen – und im Winter besonders wichtig – Schleimhäute. Denn: „Trocknen die aus, sind wir anfälliger für Viren und Bakterien.“

Eineinhalb bis zwei Liter am Tag

Daher sollte man also ausreichend trinken. Die Frage ist nur: Wie viel ist das? Eineinhalb bis zwei Liter täglich sollen es werden. Im Sommer, wenn man schwitzt, wenn man sich viel bewegt, sollte es mehr sein.

Mindestens einen halben Liter Wasser pro Schulvormittag trinken? Das ist das Ziel der H2NOE-Wasserschulen der Initiative „Tut gut“. Denn: „Kinder trinken oft zu wenig und zu süß“, so Edith Jagodic, die Leiterin der Volksschule Perschling. Das Problem: „Dehydrierung führt zu Konzentrationsschwäche“, erläutert Projektleiterin Irene Öllinger.

Klar für das beliebte Getränk aus der Leitung sprechen Landesrat Martin Eichtinger zufolge „aufmerksamere Kinder, Vermeidung von Müdigkeit und Konzentrationsschwächen durch Flüssigkeitsdefizit oder die Prävention von Adipositas und Karies“. Und daher dreht sich in den 22 Pilotprojekt-Volksschulen in NÖ alles um die leicht zugängliche Getränkealternative.