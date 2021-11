Pflege ist… der Pflegekalender Burgenland 2022

Das BFI Burgenland bildet seit Jahren Fachkräfte im Bereich der Heimhilfe und Pflegeassistenz in Kooperation mit dem AMS aus und hat die Idee geboren mit der Unterstützung der AK Burgenland und dem ÖGB Burgenland den „Pflegekalender Burgenland 2022“ zu entwickeln. Dazu wurden in acht burgenländischen Einrichtungen Schnappschüsse aus dem Alltag der Pflegekräfte und Bewohnenden, sowie in der Ausbildung am BFI Burgenland gemacht.

Jürgen Grandits, Geschäftsführer BFI Burgenland: „Wir hoffen, dass wir mit dem Pflegekalender Burgenland 2022 den Pflegebereich ein Stück weit hinter dem Vorhang hervorholen und somit mehr Menschen dazu motivieren können, eine Pflegeausbildung zu machen.“

Der Pflegekalender Burgenland 2022 kann in jedem burgenländischem BFI Bildungszentrum um einen Beitrag von 5 Euro erworben werden. Die gesamten Erlöse werden dem Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet.

