Brot stärkt die Nerven

Wir können uns die Kraft für Nerven und Geist aus der ersten Mahlzeit des Tages holen. Man hört in diesem Zusammenhang immer wieder das Wort „Power- Frühstück“.

Viele denken, dass man dafür ganz besondere Nahrung braucht. Keine Spur.

Die beste Grundlage für ein Power-Frühstück ist und bleibt das Brot, ganz besonders das Vollkornbrot.

Was macht nun das Brot so wichtig für die Ernährung am Morgen?