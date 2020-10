Gekostet habe das dem Land 1,7 Millionen Euro, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Nun solle das Pflegemodell in einer nächsten Phase erweitert werden.

Künftig soll unter anderem die Anstellung zur Pflege behinderter Angehöriger weiter forciert werden. Derzeit würden 19 Personen diese Möglichkeit nutzen, sagte Doskozil.

Pflegegipfel Ende Oktober geplant

Für Ende Oktober ist außerdem ein Pflegegipfel geplant, bei dem der Landeshauptmann seine Vorstellungen präsentieren will, "wenn es darum geht, eine gewisse Unabhängigkeit vom Modell der 24-Stunden-Betreuung zu erlangen".

Für das kommende Jahr seien 300 pflegende Angehörige budgetiert. Mittlerweile gebe es in den Bezirkshauptmannschaften elf Case and Care Manager, so Doskozil. Das Modell zur Anstellung pflegender Angehöriger habe für großes Interesse gesorgt. "Die EU hat es schon wahrgenommen und Deutschland hat schon angefragt", sagte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Es handle sich um ein "krisensicheres System". Das habe auch die Coronakrise, die die Grenzen des Pflegesystems aufgezeigt habe, bewiesen, betonte Schneemann. Die pflegenden Angehörigen können nach ihrer Tätigkeit gratis zur Heimhilfe aufgeschult werden, "um dann weiter Pflegekräfte im System zu haben", sagte er.

Unter den pflegenden Angehörigen seien 20 Prozent Männer, teilte Klaudia Friedl, Geschäftsführerin der PSB, mit. Sie sei zuversichtlich, dass man bis Jahresende auf 200 Anstellungen kommen werde. Die Case and Care Manager hätten bisher genau 8.888 Kontakte zu interessierten Burgenländern gehabt, die meisten davon in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung, Oberwart und Neusiedl am See.