Pflege: Direkte Hilfe in Kommunen

Die Herausforderungen für Angehörige sind oft groß, wenn ein Familienmitglied plötzlich zum Pflegefall wird. Im ersten Moment wissen viele gar nicht, an welche Stellen sie sich wenden können. Einige Hilfesuchende wenden sich deshalb direkt an die Gemeinde – und in vielen Fällen kann diese mittlerweile Abhilfe schaffen.

Wie das gehen soll? Mit Gemeindeschwestern, auch „Community Nurses“ genannt. „Bei uns haben oft Personen angerufen und wollten Hilfe haben, wenn es um Pflegeanliegen geht. Da konnten wir aber nicht wirklich weiterhelfen“, erzählt Bürgermeisterin Evelyn Artner aus der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld. Um hier Abhilfe schaffen zu können, wurde auf Initiative der Nachbargemeinde Breitenau eine „Community Nurse“ installiert – und das mit Erfolg. „Erfreulicherweise wird das Angebot sehr gut angenommen. Viele haben zu Beginn bezweifelt, dass man so rasch und unbürokratisch Hilfe bekommt. Aber es funktioniert“, ist Artner froh, diesen Schritt mit der Nachbargemeinde gesetzt zu haben.

Hilfe bei Beratung, nicht bei der Pflege

Wer denkt, dass die „Community Nurse“ als direkte Pflegekraft zur Verfügung steht, der irrt. Die ausgebildete Krankenschwester steht den Angehörigen und zu Pflegenden lediglich beratend zur Seite, hilft etwa bei Pflegegeldanträgen oder führt Entlastungsgespräche mit den Angehörigen.

Eine weitere Gemeinde, die das Angebot einer „Community Nurse“ einführt, ist Scheiblingkirchen-Thernberg. Hier ist man ebenfalls erleichtert, eine neue Anlaufstelle für Fragen rund um die Pflege zu haben. „Aus meiner Sicht ist die Nachfrage dafür sehr groß“, meint auch Gemeindeärztin Alexandra Hadler.

In Scheiblingkirchen ist es die 58-jährige Birgit Leber, die die Aufgabe der „Community Nurse“ übernimmt. Sie ist seit mittlerweile 40 Jahren Gesundheits- und Krankenpflegerin, 15 Jahre davon auch Vortragende an einer Krankenpflegeschule. „Im Laufe meines Berufes konnte ich mir ein gutes Netzwerk aufbauen, welches die Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonen, Therapeuten und Koordinatoren aus dem Akut-, Mobil- und Langzeitpflegebereich beinhaltet“, erklärt sie, warum sie diese Aufgabe in ihrer Heimatgemeinde übernommen hat. Ihr Ziel ist es, Betroffene und Angehörige zu unterstützen, „ich möchte ihnen aber auch in schwierigen Lebenssituationen tatkräftig zur Seite stehen!“

„Community Nurse“ für akute Fälle

Eine etwas andere Art der „Community Nurse“ wurde 2020 mit den „Acute Community Nurses“ eingeführt. Hier sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Notfallsanitäter im Einsatz. Im Vergleich zur Gemeindeschwester kommen „Acute Community Nurses“ im Rettungswesen in akuten Situationen zum Einsatz und stehen zu Tagesrandzeiten, Feiertagen oder am Wochenende bereit. Im Bezirk Bruck/ Leitha läuft dazu ein Pilotprojekt. „Seit Beginn im Mai 2020 wurden bereits 3.219 Interventionen durchgeführt“, sagt Landesrat Martin Eichtinger.