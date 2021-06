Das Wichtigste bei Hitze und heißen Temperaturen ist natürlich das Trinken - jedoch nicht wie normalerweise die 1,5 bis 2 Liter, sondern lieber einen Liter noch drauf. Da unser Körper beim Schwitzen nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe verliert, macht es Sinn, zwischendurch auf mineralhaltige Getränke, wie gespritzte Säfte zu greifen. Auch wenn's im ersten Moment weniger einladend erscheint, freut sich unser Körper jedoch auch über Tees oder Suppen. In südlichen Ländern kann man sehr häufig beobachten, das Menschen an einem warmen Tee nippen, jedoch gibt es wissenschaftlich gesehen, keine Beweise dafür, dass warme Getränke im Sommer gesünder für uns sind. Schwarzer Tee oder Kaffee sollten dennoch nur in Maßen getrunken werden, da Koffein den Kreislauf weiter anregt.

Finger weg von zu viel Alkohol und Kaffee

Auch vom Sommerspritzer sollten wir nicht Zuviel schlürfen, denn Alkohol entzieht unserem Körper Flüssigkeit. Ein weiterer Tipp gegen die Hitze ist die Fettzufuhr beim Essen auf ein Minimum herunterzufahren - denn Fett brauchen wir erst wieder an den kalten Tagen. Lieber eine kalte Suppe oder einen leichten Salat essen. Wer viel schwitzt kann über den Tag verteilt drei Tassen kühlen Salbeitee trinken - dies mindert starkes Schwitzen. Laut meinem Opa soll auch Apfelessig ein gut bewährtes Hilfsmittel bei Hitze sein: täglich ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig soll während länger andauernder Hitze wahre Wunder bewirken. Apfelessig wurde übrigens auch in der Tiermedizin eingesetzt, um Hitzestress bei Tieren zu vermeiden. Des Weiteren wirkt er antibakteriell und entzündungshemmend.

Hier drei kühle Rezepte für die kommenden Tage:

Vegane Gazpacho (kalte Gemüsesuppe)

800 reife Tomaten

1 große Salatgurke

2 rote Paprika

2 kleine Zwiebeln

5 Scheiben Dinkeltoast

100-125 ml Weißweinessig

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Tomaten bis auf zwei waschen und vierteln. Zwei Tomaten beiseitelegen. Gurke waschen und in große Stücke schneiden. Ein Viertel der Gurke beiseitelegen. Paprika waschen und in große Stücke schneiden, die Hälfte unbehandelt beiseitelegen. Zwiebeln schälen und würfeln. Eine halbe Zwiebel unbehandelt wieder aufheben. Das gesamte geschnittene Gemüse mit zwei Scheiben Toast, Weißweinessig, 1 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und einem halben Liter Wasser im Mixer pürieren. Die Gazpacho entweder 30 Minuten im Kühlschrank oder 15 Minuten ins Tiefkühlfach stellen. Inzwischen das zur Seite gelegte Gemüse in kleine Würfel schneiden und einzeln in Schalen füllen. 2 El Olivenöl in der Pfanne erhitzen, die restlichen 3 Scheiben Toast würfeln und rösten. Dann in eine Schale füllen. Optional kann man Eiswürfel in die Suppe geben und am Tisch kann sich jeder die Gazpacho mit den verschiedenen Toppings individuell anrichten.

Sommersalat

(für 4 Portionen)

1 kg Spargel grün

350 g Erdbeeren

1 Tasse Beluga Linsen

4 EL Balsamico

6 EL Olivenöl

1/2 TL Salz

Pfeffer

2-3 EL Ahornsirup

Die Linsen gut spülen und nach Packungsbeschreibung kochen und auskühlen lassen. Spargel waschen und die holzigen Enden entfernen, sowie in mundgerechte Stücke schneiden. Anschließend in einem Topf mit Salzwasser bissfest kochen und in einem Sieb abtropfen lassen. In der Zwischenzeit die Erdbeeren waschen, Strunk entfernen und halbieren. Jetzt die Erdbeeren und den Spargel vorsichtig vermengen. Die ausgekühlten Beluga Linsen ebenfalls dazu mischen. Aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Ahornsirup eine Marinade rühren. Salat anrichten und mit Dressing beträufeln!