5 Hygiene-Tipps gegen Krankheitserreger .

Mit unseren Händen fassen wir täglich unzählige Oberflächen an, schütteln einander die Hände und nehmen so Bakterien und Krankheitserreger auf. Wenn wir uns im Laufe des Tages dann ins Gesicht fassen, haben die Erreger leichtes Spiel. Richtiges Händewaschen ist also wichtig, um Infektionen zu vermeiden. Noch mehr Hygiene-Tipps gibt's hier im Video!