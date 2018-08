Heiß diskutiert wird er: der 12-Stunden-Tag. Mögliche Vorteile für Unternehmen genauso wie mögliche Nachteile für Arbeitnehmer.

„Temporäre Ausweitungen der Tagesarbeitszeit sind in der beschleunigten und globalisierten Wirtschaft erforderlich, sei es auftrags- oder dienstleistungsbedingt“, glaubt Erich Pospischil, Fachgruppenvorsitzender Arbeitsmedizin der NÖ Ärztekammer. Wobei es dabei persönliche körperliche und mentale Faktoren zu berücksichtigen gilt. Und: Die Planbarkeit spielt eine wichtige Rolle.

Problematisch aber wird es, wenn nicht nur hin und wieder länger gearbeitet wird, sondern regelmäßig. „Auch wenn kurzfristig einige Vorteile für längere Arbeitstage wahrgenommen werden, wie Einkommen, geringere Pendel- und Fahrzeiten oder längere Freizeitblöcke, sollte nicht vergessen werden, dass diese Belastungsform längerfristig erhebliche Gesundheitsstörungen und psychische Beeinträchtigungen auslösen kann“, erläutert der Arbeitsmediziner.

Welche Folgen zu lange Arbeitszeiten haben können? „In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, das nach neun bis zehn Stunden bereits die Unfallgefahr sich verdoppelt“, so Pospischil.

Was sollte man in Sachen 12-Stunden-Tag beachten?

„Regelmäßige lange Arbeitstage führen zur körperlichen Stressreaktion. Die Folgen sind Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte. Auch das Risiko einer Zuckerkrankheit steigt.“ Die Wirbelsäule würde stärker belastet werden. Und: „Wenig beachtet wird, das es auch Hinweise gibt, das Einflüsse auf die Blutgerinnung entstehen, die zu Erkrankungen der Venen führen.“ Dazu können Probleme in der Partnerschaft, bei der Kindererziehung, im sozialen Leben und bei der persönlichen Weiterbildung entstehen.

Was sollte man nun also in Sachen 12-Stunden-Tag beachten? „Wenn Lärm, chemische Gefahrenstoffe oder Vibrationen einwirken, ist Vorsicht geboten, da bisherige Grenzwerte auf acht Stunden ausgerichtet sind“, so der Leiter der Arbeitsmedizin des Arbeits- und sozialmedizinischen Zentrums Mödling.

Wichtig ist auch eine entsprechende Erholung: „Eine Akzeptanz eines 12-Stunden-Arbeitstages kann nur über eine begrenzte Zeit bestehen und dann, wenn beanspruchungsminimierende Rahmenbedingungen vorliegen.“

Wichtig sind etwa Pausen. „Da es bei langer Arbeitszeit immer zu einer höheren Beanspruchung kommt, sind regelmäßige kurze Erholungspausen, zum Beispiel nach 50 Minuten erforderlich.“

Einem 12-Stunden-Arbeitstag sollte nur ein langer Arbeitstag folgen, glaubt der Arbeitsmediziner. Möglich wären maximal drei lange Arbeitstage – allerdings sollte dabei nicht das Ausmaß von 60 Stunden pro Woche ausgeschöpft werden. Günstig wären kürzere Arbeitstage in der Folge.

Danach auch arbeitsfreie Tage

Und es braucht arbeitsfreie Tage zur Erholung und zum Ausgleich. Und zwar nicht erst nach längerer Zeit. Also „nicht erst als Freizeitblöcke in längeren Intervallen“. Sondern direkt nach der Anstrengung.

„Um chronische Fehlbeanspruchungen zu vermeiden, wäre eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit anzustreben, das würde weniger Erschöpfung und eine Verlängerung der Schlafdauer ermöglichen“, erläutert der Arbeitsmediziner.