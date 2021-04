Jedes Mal, wenn ich zuhause den Reis aufsetze, muss ich an meinen verstorbenen Opa denken, der tatsächlich niemals Reis gegessen hat, da er davon überzeugt war, dass ihm die weißen Körner Schlitzaugen verpassen – kein Scherz, der gute Mann wurde 1910 geboren und war in seinen Grundfesten überzeugt. Doch wie wir wissen, zählt Reis zu den Grundnahrungsmitteln der Welt und ist das wichtigste Getreide für die Ernährung der Menschen. Auch in der eigenen Küche wird Reis als schnelle, einfache und kostengünstige Beilage serviert. Meist wird weißer Reis bevorzugt, jedoch bietet der Naturreis wesentlich mehr gesundheitliche Vorteile. Weißer Reis ist nämlich polierter Braunreis, welcher keine Samenschale und keinen Keimling mehr besitzt – genau das ist aber auch ein Nachteil, denn weißer Reis enthält somit weniger Nährstoffe. Naturreis, wird auch als „Vollreis“ oder „Vollkornreis“, gerne auch als „Brauner Reis“ bezeichnet und bietet mehr Ballaststoffe, Eiweiß und wertvolle B-Vitamine.

Uncle Ben wohnt im Seewinkel

Wussten Sie, dass egal welche Sorte Reis, dieser vor dem Kochen gewaschen werden sollte? Reis nimmt über die Wurzeln Arsen aus dem Boden auf, die Menge schwankt je nach Wasser, Boden und Sorte. Deshalb macht es Sinn, den Reis zu spülen, und zwar solange, bis das Wasser klar ist. Durch das Spülen werden nämlich der zurückgebliebene „Polier-Staub“ und sonstige Verunreinigungen entfernt. Bei Bio-Produkten wird oft bereits gewaschener Reis angeboten. Erwin Unger aus Wallern ist der „Uncle Ben“ des Burgenlandes und baut beispielsweise roten, schwarzen und weißen Bio-Reis an. Schön, wenn man so eine bunte Auswahl von heimischer Erde bereits im Handel bekommt. Am besten passt Reis in Gemüsepfannen, Wok´s oder auch in Salate - kombiniert mit knackigem Gemüse. Hier ein Rezept, welches auch toll zum Mitnehmen ins Büro funktioniert.

Gemischter Reissalat

Zutaten:

250 g Naturreis

250 g Roter Reis

75 g geröstete und gehackte Mandeln

75 g Sonnenblumenkerne

200 g getrocknete Tomaten

1 Handvoll frische Petersilie



Dressing:

Prise Salz

Saft einer halben Zitrone

Prise Chiliflocken

1 EL Ahornsirup

Reis waschen und nach Anleitung kochen. Mit allen Zutaten gut mischen und fertig!